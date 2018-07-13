Непроездной остается убитая дорога к лагерю «Орбита» в Бердске

Остается без ремонта убитый участок дороги в сторону детского лагеря «Орбита» в Бердске. После дождей дорога становится непроездной — транспорт застревает в глине.

На совещании чиновников 9 июля начальник управления ЖКХ Максим Совбанов доложил, что есть вопросы по ремонту дороги к детскому лагерю «Орбита» — там возникли проблемы. Администрация Искитимского района не идет на контакт. Необходимо вмешательство бердской горадминистрации.

По словам вице-мэра по строительстве и городскому хозяйству Владимира Захарова, недавно прошло совещание с участием министерства транспорта Новосибирской области по проблемному участку дороги. Запланировано новое совещание на месте с участием замминистра, глав Искитимского района и Бердска.

— Совещания можно проводить, но нужно понять причину. Я далек от того, что соседи просто игнорируют поручения заммминистра, — отметил мэр Бердска Евгений Шестернин.

Евгений Анатольевич предположил, что документы собственности объекта до конца не оформлены и поручил подчиненным разобраться в ситуации. А также подумать, сможет ли Бердск обеспечить прохождение транспорта во время дождя, например принять оперативные меры, такие как водоотведение и так далее.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», из-за непроездной дороги вышли значительно позже запланированного несколько дачных автобусных маршрутов. Дорога до лагеря «Орбита» находится у нескольких собственников: областной администрации, лесничества, Искитимского района, дачных обществ и Бердска. Проблемный участок в 850 метров на повороте от водозабора на Сосновку принадлежит Искитимскому району. Но власть соседнего района отказывалась его ремонтировать. На выездном совещании с участием замминистра транспорта Новосибирской области, проходившему в мае, Искитимскому району поручили продолжить работу по оформлению участка в собственность и формирования этой дороги как объекта.

По словам директора БАТП Елены Бороздиной, транспорт автопредприятия возит по этому участку дачников на свой страх и риск. После дождей автобусы застревали в размокшей глине. Их приходилось вытаскивать тягачом.