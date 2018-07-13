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Стыдно 1% болельщиков за игру сборной России на ЧМ-2018 по футболу

Опрос: Выступление российской команды на домашнем чемпионате вызвало гордость 47% сограждан, уважение — у 35%. 23% фанатов ставят на победу Франции.

13.07.2018 Фото: Mir24.tv 4 коммент.

Стыдно 1% болельщиков за игру сборной России на ЧМ 2018 по футболу

15 июля завершится ЧМ-2018, проходивший в России с 14 июня

Выступление сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу заставило россиян в основном гордиться успехами команды и вызвало уважение к футболистам, каждого пятого их игра восхитила, а вот стыд вызвала лишь у 1% зрителей, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сборная России по футболу на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии.

«Выступление российской команды на чемпионате мира по футболу в первую очередь вызвало у наших сограждан гордость (47%), радость (36%) и уважение (35%). Еще 28% испытывали надежду, а 21% — восхищение», — указано в материалах исследования ВЦИОМ.

Разочарование от игры национальной сборной испытали 8%, а грусть – 7% респондентов, выяснили социологи. Только 1% зрителей стыдятся выступления наших футболистов, столько же осуждают спортсменов.

А вот абсолютно безразличным к игре российских футболистов остался каждый десятый — 10% опрошенных сказали, что выступление команды России на нынешнем чемпионате не вызвало никаких чувств.

Кроме того, участники опроса сделали свои ставки на победителя турнира. Так, 23% россиян уверены в победе сборной Франции, а 16% поставили на Хорватию. Смотреть финальный матч турнира, который пройдет 15 июля в «Лужниках», будет 61% болельщиков.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 10 июля среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Источник: РИА Новости


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    если бы чемпионат проводился не у нас мы туда вообще бы не попали

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    • Аноним

      Чемпионат проводился для того, чтобы отвлечь россиян от проблемы повышения пенсионного возраста?
      В качестве успокоительной пилюли?

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  2. Аноним

    Не понимаю, как можно хоть как-то интересоваться футболом, в момент когда глава Правительства заявляет о повышении пенсионного возраста.

    Но все же спасибо Владимиру Владимировичу за нашу длинную молодость! :-!

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  3. Аноним

    — Дед, а чем тебе запомнился Чемпионат мира по футболу в 2018 году?, — спросил внучек у члена ЕР
    — Я стал на 5 лет моложе, — расцвел улыбкой дед, — А твоя бабка — на 8.

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