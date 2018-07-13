Стыдно 1% болельщиков за игру сборной России на ЧМ-2018 по футболу

Выступление сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу заставило россиян в основном гордиться успехами команды и вызвало уважение к футболистам, каждого пятого их игра восхитила, а вот стыд вызвала лишь у 1% зрителей, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сборная России по футболу на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии.

«Выступление российской команды на чемпионате мира по футболу в первую очередь вызвало у наших сограждан гордость (47%), радость (36%) и уважение (35%). Еще 28% испытывали надежду, а 21% — восхищение», — указано в материалах исследования ВЦИОМ.

Разочарование от игры национальной сборной испытали 8%, а грусть – 7% респондентов, выяснили социологи. Только 1% зрителей стыдятся выступления наших футболистов, столько же осуждают спортсменов.

А вот абсолютно безразличным к игре российских футболистов остался каждый десятый — 10% опрошенных сказали, что выступление команды России на нынешнем чемпионате не вызвало никаких чувств.

Кроме того, участники опроса сделали свои ставки на победителя турнира. Так, 23% россиян уверены в победе сборной Франции, а 16% поставили на Хорватию. Смотреть финальный матч турнира, который пройдет 15 июля в «Лужниках», будет 61% болельщиков.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 10 июля среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Источник: РИА Новости