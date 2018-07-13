Бабушка погибшего на опоре ЛЭП подростка в Искитиме: внук своей смертью спас троих детей

От удара электрическим током при подъеме на опору ЛЭП, располагающуюся в черте Искитима 3 июля погиб 13-летний подросток. Его родные опровергают информацию, прошедшую в СМИ о том, что ребята лезли на вышку, чтобы сделать селфи. Дети просто решили забраться вверх по железной лестнице, уверяют они.

— Миша живет в Новосибирске, приехал к нам на выходные. Случилось это 3 июля, на следующий день он должен был уехать домой, чтобы пойти на концерт Моцарта, а 6 июля праздновать день рождения мамы, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Северина.

Место, где находится ЛЭП, расположено прямо за храмом, там многие гуляют, отметила Альбина Кузьминична. Как заявляет жительница Искитима, она жила много лет в том районе, купалась в реке и даже не знала, что там стоят опоры ЛЭП.

В тот день к ЛЭП пришли семеро подростков. Трое из них остались внизу, четверо начали забираться на опору. Второй внук Альбины Кузьминичны, который был возле ЛЭП был вместе с Мишей, рассказал, что они решили залезть на опору, так как были уверены, что она заброшена.

Со слов детей, когда они лезли на опору, она раскачивалась. Они думали, что это просто железная лестница, подчеркнула Северина.

— Мой внук своей смертью спас троих детей, которые лезли по опоре вслед за ним. Бывший сотрудник Ростехнадзора мне сказал, что если бы дети лезли вверх и касались друг друга, то все погибли бы. Это очень страшно. Как мне объяснили, Миша попал под явление электрической дуги, его отбросило прямо на изоляторы. Энергетики мне сказали, что внук сам виноват. Я даже растерялась. Но всем же известно: когда погибают дети — виноваты взрослые, — акцентировала Альбина Кузьминична.

Родственники Михаила осмотрели место его гибели и удостоверились, что ЛЭП производит вид неработающей и находится в состоянии заброшенности.

— Опора ЛЭП, находящаяся в черте города, заросла травой и кустарником. Знак «Не влезай! Убьет!» не просматривается из-за зарослей и кустарника. Отсутствует знак охранной зоны. На опоре ЛЭП отсутствуют надписи: номер опоры, наименование ЛЭП. Опора не окрашена, грунт вокруг железобетонной приставки фундамента подмыт. Что приводит к угрозе жизни несовершеннолетних детей, не владеющих в силу возрастных особенностей в полной мере информацией о потенциальной опасности для жизни высоковольтной линии электропередач. Уверена, что мои внуки, которые учатся в школе на «хорошо» и «отлично», обратили бы обязательно внимание на предупредительные знаки, — негодовала Северина.

Родные погибшего ребенка обратились 9 июля с заявлением в прокуратуру и просят разобраться, кто является владельцем опоры ЛЭП, рядом с которой произошел несчастный случай, определить его меру ответственности за ненадлежащее техническое обслуживание объекта. И принудить владельца ЛЭП устранить выявленные нарушения в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью детей. Дополнительно проработать вопрос с Роскомнадзором по организации блокировки в сети интернет видеороликов о подъеме любителей экстрима на ЛЭП, которые служат наглядным пособием для несовершеннолетних, создавая угрозу их жизни.

По словам прокурора Искитима Романа Гулиева, заявление от родных погибшего мальчика поступило. В установленном порядке проводится проверка. В течение месяца заявители получат письменный ответ.

Следственный комитет РФ по Новосибирской области проводит доследственную проверку по факту гибели 13-летнего подростка в Искитиме в результате электротравмы.

В настоящее время выполнен весь комплекс первоначальных проверочных мероприятий, направленных на установление причин и условий произошедшего, в том числе будет дана правовая оценка достаточности принятых мер по информированию населения об угрозе опасности соответствующими должностными лицами, ответственными за эксплуатацию линии высоковольтной передачи, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» и. о. старшего помощника руководителя управления СК РФ по Новосибирской области Михаил Третьяков.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.