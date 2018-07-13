Нечистоты разлились из-за забившейся канализации в зеленой зоне Бердска

На митинги против повышения пенсионного возраста выйдет оппозиция в Новосибирске
А вам хватит денег на Цюрих или Нью-Йорк?
Новый реабилитационный центр для «трудных» создают общественники в Бердске
От вымирания Россию не спасут даже мигранты
Не довольны качеством медицинских услуг жители Бердска
Критическое положение пожарных и спасателей выявил аудит МЧС
Мировая экономика теряет миллиарды без женского образования
Сдают полученные от государства квартиры бывшие детдомовцы в Бердске
Пенсионерам и инвалидам пересмотрели льготы на капремонт домов
Бабушка погибшего на опоре ЛЭП подростка в Искитиме: внук своей смертью спас троих детей
Однажды мой друг захотел поменять квартиру в Речкуновку на берегу Берди, я его долго отговаривал.
Одна из причин, на какую я указывал- постоянно аварийная ситуация на местная КНС, за которую отвечал, назначал дежурство Речкуновский санаторий!
Когда я временно работал в том районе в 2000 г.. фекальные потоки по дороге-норма жизни!
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