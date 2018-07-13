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Нечистоты разлились из-за забившейся канализации в зеленой зоне Бердска

Фекальная река, растекшаяся в Новом поселке до леса, образовалась из-за подпора в коллекторе. Ассмашины не при чем.

13.07.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Ильи Рыжова Один комментарий

Нечистоты разлились из за забившейся канализации в зеленой зоне Бердска

Река из фекалий создала неудобства жителям и отдыхающим Речкуновской зоны

В начале июля в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился Илья Рыжов. Он рассказал, что река из фекалий заполонила всю дорогу от Нового поселка до курорт-отеля «Сосновка» и дома ветеранов им. Калинина.

Павел Дятлов, руководитель Административно-технической инспекции Бердска сообщил, что в день обращения редакции за комментарием, 11 июля, специалисты отдела выехали и обследовали указанный участок дороги в Новом поселке.

— Река из нечистот образовалось не из-за того, что ассенизаторские машины сливали фекалии на землю, а из-за образовавшегося подпора. Он и спровоцировал забивку канализации. В принципе это аналогичный подпор канализационного коллектора тому, который обвалился на ул. Ушакова. АТИ инициировал привлечение всех служб, которые были необходимы. В срочном порядке в Новый поселок выехали работники МУП КБУ, которые устранили подпор, вода ушла, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Павел Викторович.

По словам замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александра Алексеенко, в процессе неправильной эксплуатации в канализационной трубе попали нетипичные техногенные предметы, образовав тем самым подпор, забив магистральный коллектор, в результате чего появилась протечка.


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(1) Комментарий

  1. Николай

    Однажды мой друг захотел поменять квартиру в Речкуновку на берегу Берди, я его долго отговаривал.
    Одна из причин, на какую я указывал- постоянно аварийная ситуация на местная КНС, за которую отвечал, назначал дежурство Речкуновский санаторий!
    Когда я временно работал в том районе в 2000 г.. фекальные потоки по дороге-норма жизни!

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