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Землетрясение из-за добычи антрацита в Искитиме разрушит Бердск

В СО РАН считают, что активная разработка угольных месторождений в Искитимском районе может привести к серьезным землетрясениям в ближайшие годы.

13.07.2018 Фото: gelio-nsk.livejournal.com Нет комментариев

Землетрясение из за добычи антрацита в Искитиме разрушит Бердск

Колебания земной коры могут быть связаны с разработкой угольных месторождений в Искитимском районе

В начале июля в 6,5 км от села Елбаши Искитимского района сотрудниками Алтае-Саянского филиала «Единой геофизической службы РАН» было зафиксировано землетрясение с интенсивностью сотрясений 4,6 баллов.

Директор Алтае-Саянского филиала службы Александр Еманов в беседе с РБК Новосибирск отметил, что колебания земной коры могут быть связаны с разработкой угольных месторождений в Искитимском районе. На этом участке находятся залежи лучшего сорта угля — антрацита.

По словам Еманова, в этой местности уголь добывают два компании: «Сибирский антрацит» и «ВостокУголь». Как рассказал ученый, месторождения разрабатываются следующим образом: «Есть два карьера. Они начинают разрабатывать их друг навстречу другу. Получаются колоссальные по размеру выработки».

«Сибирский антрацит» ведет разработку разреза «Колыванский», расположенного между Искитимом и Елбаши. На начало этого года запасы антрацита на разрезе составляют 133 млн тонн по международному стандарту JORC. Компания «ВостокУголь» добывает антрацит на разрезе «Восточный», находящийся на расстоянии примерно 5 км южнее Искитима, в районе Евсино. Запасы угля по категориям С1+С2 составляют 182 млн тонн.

Специалист указал, что на месторождениях Искитимского района ежегодно добывается 8 млн тонн угля, а к 2020 году пообещали ежегодно добывать до 20 млн тонн угля.

«При такой интенсивной работе, в месте, где добывается уголь, нагрузка уменьшается, а там, куда свозят породу — увеличивается. В результате, энергии надо куда-то выйти, и происходит землетрясение», — заявил Еманов.

По его мнению, аналогичная ситуация произошла в кузбасском поселке Бачатский, где в 2013 году случилось одно из крупнейших техногенных землетрясений в регионе. Его магнитуда составила 5,5 баллов по школе Рихтера. В результате ЧП пострадало около 5 тыс. домов. Общий ущерб составил 1,7 млрд руб. При этом Еманов добавил, что на разрезе «Бачатский» ежегодно добывают 12 млн тонн угля в год.

Ученый считает: если произойдет землетрясение, то серьезно пострадают Бердск, Искитим и новосибирский Академгородок.

Лазейка в законе

Предотвращать скапливания энергии в земле, по словам директора новосибирского филиала «Единой геофизической службы РАН» Виктора Селезнева, можно с помощью установки специальных вибрирующих механизмов, которые будут осыпать стенки разрабатываемого карьера, либо с помощью промышленных взрывов. Но для этого нужно знать, в каких точках скапливается напряжение.

«Нужно создать наблюдательную сейсмическую сеть. И бурить на месте, чтобы делать небольшие взрывы», — рассказал РБК Новосибирск Селезнев.

По его словам, учеными только недавно начаты работы по изучению техногенных землетрясений. Результаты исследования на данный момент никак законодательно не закреплены. Поэтому руководство добывающих компаний не обязаны производить работы по снижению напряжения в почве в районе месторождений. В то же время в Кузбассе, где активно ведется добыча угля, добавил Селезнев, был издан региональный закон, обязывающий угледобывающие компании устанавливать сейсмостанции.

По его мнению, при нынешней интенсивности добычи угля в этой местности серьезные землетрясения могут произойти уже через 10 лет.

Причины — глубже

По словам гендиректора научно-технической фирмы «Взрывтехнология» Вениамина Кантора, в Сибирском федеральном округе, в том числе и в Новосибирской области, ежегодно проводятся тысячи промышленных взрывов на месторождениях угля: «В этих регионах сейсмостанции часто фиксируют колебания земной коры очень малой амплитуды».

По словам Кантора, разработка угольных месторождений носит приповерхностный характер и не влияет на возникновение землетрясений в Новосибирской области. «Активность на глубине 100-200 метров не приведет к этим событиям [техногенным землетрясениям]. Они происходят на огромных — километровых — глубинах», — отметил Кантор РБК Новосибирск.

В текущем году Сибирское управление Ростехнадзора направило горнодобывающим компаниям Новосибирской и Кемеровской областей рекомендации оценить: насколько их работы влияют на сейсмичность района. По словам главного инженера «Сибирского антрацита» Сергея Коломникова, экспертизу проводила компания «Взрывтехнология».

«Эскперты заключили, что интенсивность сейсмических колебаний, вызванных массовыми взрывами, проводимыми на объектах АО «Сибирский Антрацит», не превышает допустимой величины и взрывы не оказывают отрицательного воздействия на прилегающую территорию», — рассказал Коломников РБК Новосибирск.


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