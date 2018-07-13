Сведения о знаменитом журналисте ищет музей Бердска

В бердском календаре знаменательных дат на 2018 год есть несколько 100-летий со дня рождения и среди них юбилей Евгения Сметанина. Сказать, что это имя для сотрудников бердского историко-художественного музея мало известно, значит сильно покривить душой. Ведь историю родного города многие изучали, в том числе и по его краткому историческому очерку «Бердск», изданному в 1983 году. Он же является автором книги о бердчанине Герое Советского Союза парашютисте-испытателе Андрееве.

При этом сказать, что музею известно о Евгении Николаевиче многое, увы, тоже нельзя, сообщила руководитель отдела развития БИХМ Марина Янеева. За исключением собственноручно заполненного анкетного листа, нескольких статей Сметанина в газете «Ленинский путь» и некролога в этой же газете, лишь распечатки с сайта «Подвиг народа» с информацией о награждении Евгения Сметанина орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны и медалью «За отвагу». Даже дату рождения Евгения Николаевича точно назвать нельзя: в вышеупомянутой анкете — 30 ноября, а на захоронении на бердском кладбище — 1 августа.

Увековечив знаковые исторические события Бердска и имена его известных жителей, о самом себе Сметанин оставил немного информации. А жаль… И немного обидно, ведь даже из того, чем располагает музей, можно сделать вывод о его незаурядной талантливой личности и огромной любви к своей стране и Бердску.

Через войну к преподаванию

Евгений Сметанин родился в селе Воскресенское Горьковской области. До Великой Отечественной войны окончил автономный двухгодичный учительский институт Горьковского педуниверситета и работал в школе. В 1942 году был мобилизован на фронт. Воевал до победы. Дошел до Берлина, оставив свой автограф на стене Рейхстага. Был комсоргом стрелкового полка, помощником начальника политотдела дивизии по комсомолу. Получил тяжелое ранение и несколько контузий. В 1943 году в звании лейтенанта был награжден медалью «За отвагу», как указано в наградном листе «…во всем проявил бесстрашие. Когда наши ворвались в траншеи противника, личным примером увлекал бойцов, расстреливая в упор офицеров и солдат противника, где и был ранен». В 1945-м в звании старшего лейтенанта представлен к ордену Красной Звезды.

В мирную жизнь вернулся лишь в 1947 году в звании капитана, добавив к наградам медаль «За Победу над Японией». Работал директором школы в Новосибирске, затем заведующим Ордынским районным отделом народного образования. С 1952 года связал свою жизнь с Бердском. В течение пяти лет возглавлял городской отдел народного образования, затем отдел пропаганды и агитации горкома КПСС, был заместителем председателя горисполкома, секретарем, вторым секретарем горкома партии.

В 1965 году Евгений Николаевич возобновил свою педагогическую деятельность и 12 лет работал преподавателем ГПТУ-38.

С 1978 года работал в редакции городской газеты «Ленинский путь», одновременно глубоко изучал историю города. В результате родились замечательные публикации и книги об истории Бердска, выпущенные Сибирским книжным издательством.

Евгений Николаевич работал и на бердском радио, являясь бессменным ведущим, голос которого бердчане узнавали с первых секунд вещания.

Евгений Сметанин умер в августе 1990 года. Похоронен на бердском кладбище. Педагог, писатель, журналист и большой патриот Бердска, в анкете на просьбу оставить пожелания молодежи, написал: «Советую хорошо изучить историю нашего города, это поможет увереннее идти вперед. Историческое прошлое бердчан – великолепно. Будущее зависит от вас».

В память о Сметанине

— Сотрудники музея обращаются с огромной просьбой к бердчанам помочь в сборе воспоминаний, документов, фотографий, вещей связанных с Евгением Николаевичем Сметаниным. Надеемся, что бердчане поддержат предложения музея об установке на доме, где жил Евгений Николаевич — ул. Ленина, 40 — мемориальной доски в память о нем, — обратилась в горожанам директор БИХМ Марина Пащенко.

Сообщений ждут по тел. 5-33-60 или по адресу: ул. Спортивная, 11.