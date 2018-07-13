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У россиян в июне появилось около 30 тыс. рублей «свободных денег»

Возможно, в этом году многие россияне отказались от поездок, и на руках могло остаться больше денег, чем в прошлые годы, из-за неистраченных отпускных.

13.07.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.

У россиян в июне появилось около 30 тыс. рублей свободных денег

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Объем «свободных денег» россиян в июне подскочил сразу на 23,2% по сравнению с маем текущего года и составил 29,7 тысячи рублей, однако это может быть связано с тем, что многие граждане России отказались от поездок во время отпуска и сохранили средства, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Индекс свободных денег «Ромира» — разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Расчеты производятся на основе данных скан-панели домохозяйств «Ромира». Она базируется на данных потребления 30 тысяч россиян, 11,5 тысячи домохозяйств в 190 городах с населением более 10 тысяч человек.

«В июне объем свободных денег достиг размера в 29,7 тысячи рублей. Среднегодовое значение индекса свободных денег по итогам первого полугодия составило 23,3 тысячи рублей. Таким образом, индекс свободных денег в июне резко вырос по сравнению с маем — сразу на 23,2%. В денежном выражении рост составил 5,6 тысячи рублей (с 24,1 тысячи рублей)», — говорится в исследовании.

По сравнению с июнем 2017 года рост стал еще более значительным — показатель вырос на 25,3%, с 23,7 тысячи рублей. «Вместе с тем, говорить о том, что скачок индекса указывает на повышение уровня благосостояния россиян, преждевременно. Тем более, что стремительный рост объема свободных денег произошел на фоне небольшого снижения индекса среднего чека», — отмечает «Ромир».

«Возможно, ситуация объясняется тем, что в этом году многие россияне отказались от поездок во время отпуска, и на руках могло остаться больше денег, чем в прошлые годы, из-за неистраченных «отпускных». Проверить вывод можно будет после получения данных индекса свободных денег в июле и августе», — добавляет исследовательский холдинг.

В городах-миллионниках значение индекса в июне увеличилось на 20,3% по сравнению с маем и составило 38 тысяч рублей. В городах с числом жителей 0,5-1 миллион индекс вырос на 17,7%, до 31,2 тысячи рублей. В городах с населением 100-500 тысяч человек индекс повысился на 33,3%, составив 20,8 тысячи рублей.

Источник: РИА Новости


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    У россиян в июне появилось около 30 тыс. рублей «свободных денег» :-D

    Интересно отследить, кто первый позарится на эти излишки — бизнес поднимет цены или правительство введет какие-то новые акцизы или налоги. *CRAZY*

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  2. Аноним

    Если подсчитали сумму , то может быть подскажите в какой я их карман положила не могу найти! =)

    Thumb up 12 Thumb down 0

  3. СССР

    У каких россиян?

    Thumb up 7 Thumb down 2

  4. Аноним

    Интересно свободных от чего!

    Thumb up 3 Thumb down 0

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