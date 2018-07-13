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Пенсионерам и инвалидам пересмотрели льготы на капремонт домов

Сейчас зачастую семьи лишаются льготы: пенсионеры — из-за того, что перестают считаться одиноко живущими, а инвалиды — потому что не всегда являются собственниками квартиры.

13.07.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Пенсионерам и инвалидам пересмотрели льготы на капремонт домов

В Бердске проживет более 31 тыс. пенсионеров

С 1 января 2019 года льгота при оплате взноса на капитальный ремонт распространится на семьи, состоящие из неработающих пенсионеров и инвалидов. Закон, направленный на улучшение социальной защиты, Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении.

Таким образом, из законодательства уберут образовавшуюся коллизию. Дело в том, что сейчас регионы компенсируют взносы на капитальный ремонт неработающим пожилым людям, если они живут одиноко или в семьях из неработающих пенсионеров. Люди, достигшие 70-летнего возраста, получают льготу в размере 50%, а люди старше 80 лет — 100% компенсацию. Инвалиды I и II группы, если они являются собственниками квартиры, также получают 50-процентную льготу.

Несправедливость возникает, если пенсионеры и инвалиды живут вместе.

В таком случае они не могут воспользоваться предоставленной по Закону «О социальной защите инвалидов в РФ» льготой на оплату ЖКХ, им приходится выбирать одну из двух компенсаций, пояснил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин. Сейчас одна льгота фактически заменяет собой другую, в итоге указанные семьи проигрывают финансово. «Это парадоксально, но, по сути дела, два плюса сложились в один большой минус», — пояснил член профильного думского комитета по ЖКХ Илья Осипов.

Зачастую семьи и вовсе лишаются льготы: пенсионеры — из-за того, что перестают считаться одиноко живущими, а инвалиды — потому что зачастую не являются собственниками квартиры. Поэтому пенсионеру приходится куда-то выписывать инвалида, который с ним проживает, чтобы начать получать компенсацию, рассказал один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Михаил Чернышев.

Поправки в Жилищный кодекс устранят эту несправедливость. Документ добавляет семьи, в которых совместно проживают неработающие пенсионеры старше 70 лет и инвалиды I или II группы, к категории получателей региональных компенсаций на оплату капремонта в многоквартирном доме. При достижении возраста 70 лет члены таких семей будут получать льготу в размере 50%, а при достижении возраста 80 лет — 100-процентную компенсацию по оплате взносов.

Проект коснется дополнительно почти 200 тысяч человек и потребует затрат из бюджета в размере порядка 300 миллионов рублей ежегодно. Всего же каждый год на эти цели из федерального бюджета выделяется порядка 4 миллиардов рублей.

Источник: РГ


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(1) Комментарий

  1. Я

    Подскажите , если отец (71 год)-собственник ,проживает и прописан в другом месте,а в его квартире живет и прописана его теща бабушка (91 год) инвалид 2 группы ,на что рассчитывать , документы еще не подавали на 50% льготы.

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