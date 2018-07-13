Прецедент: В суде обжалует результаты ЕГЭ выпускник из Новосибирска

Выпускник школы из Новосибирска подал в суд на региональное министерство образования, чтобы оспорить результаты ЕГЭ. Его адвокат уверена, что выводы комиссии субъективны.

Участник досрочного этапа ЕГЭ по обществознанию подал апелляцию после получения результатов теста. Его не устроила оценка комиссии по трем вопросам. По одному из них его возражения были приняты, по двум — нет. Молодой человек обратился в министерство образования Новосибирской области, однако там его апелляцию отклонили, передает Тайга.инфо. По мнению выпускника, именно по мотивам «неполноты» ответа ему не ставят высший балл. Он счел, что данное решение апелляционной комиссии не может быть окончательным и обратился в суд в порядке административного судопроизводства.

«Я думаю, что в Новосибирске это вообще первый случай, собственной практики нет. Были по стране ситуации, когда оспаривали удаление с экзаменов либо аннулирование результатов, а вот с таким делом обратились впервые» — рассказала Тайге. инфо его адвокат Ирина Гребнева.

Правозащитник считает доводы экзаменационной комиссии необоснованными.

«Цель этого дела — привлечь внимание к субъективизму. В нашем случае нет снижения баллов по несоответствию критериев! Нет ошибок, нет нехватки количества слов. У нас снижение баллов по критерию „неполнота“ определения инфляции. И, уж простите, выводы комиссии и привлеченных затем экспертов очень сомнительны. А позиция защиты „Вы вообще не можете обращаться в суд“ без позиции по существу — вообще очень удобная» — пишет Ирина в своём фейсбук.

Ранее СМИ публиковали информацию о похожих разбирательствах. По их данным, еще никому не удалось доказать в суде, что апелляционная комиссия неправа.

В безнадёжности дела уверена и экс-министра культуры Новосибирской области, директор Новосибирского института мониторинга и развития образования Наталья Ярославцева. В соцсетях она пишет: «Даже если апелляция в НСО поднимет баллы, Москва просто не утвердит, если они не соответствуют критериям».

Заседание суда состоялось 11 июля и было отложено на 26 июля. По словам Ирины Гребневой, в следующий раз будут привлечены эксперты и заинтересованные лица.

В 2018 году для участия в основном периоде проведения единого государственного экзамена было зарегистрировано более 14 тыс. человек. По данным врио заместителя губернатора Сергея Нелюбова, результаты ЕГЭ в Новосибирской области ежегодно улучшаются.