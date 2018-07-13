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Солнечное затмение ожидается в пятницу 13-го

Луна закроет треть светила. Но шансов увидеть затмение у жителей России нет.

13.07.2018 Фото: PxHere Один комментарий

Солнечное затмение ожидается в пятницу 13 го

В 2018 году произойдет три затмения солнца

13 июля, в пятницу, произойдет новолуние и частное затмение Солнца — Луна закроет только третью часть светила.

В Северном полушарии затмение наблюдать будет нельзя, однако шанс его увидеть будет у жителей Австралии и Антарктиды. Затмение начнется в 4:48 по Москве в юго-западной части акватории Индийского океана, а завершится в 7:14 по Москве уже в районе между Новой Зеландией и Антарктидой.

Где его можно будет увидеть с Земли? На австралийском острове Тасмания, а также в районе города Мельбурн (также в Австралии). Однако повода для расстройства нет — в наибольшей фазе Луна закроет только 1/3 Солнца, которое будет находиться в созвездии Близнецов, это произойдет в Антарктиде, неподалеку от Земли Адели.

В 2018 году должно произойти три солнечных затмения, все — частные: 15 февраля, 13 июля и 11 августа. Однако все эти затмения будут видимы лишь в приполярных областях, передает gismeteo.ru.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Молитесь!
    НВР — Конечно интересуюсь.
    Но ведь это не природные явления, а — божественные. :-D
    Волхвы там, первая звезда итд…

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