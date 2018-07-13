Солнечное затмение ожидается в пятницу 13-го

13 июля, в пятницу, произойдет новолуние и частное затмение Солнца — Луна закроет только третью часть светила.

В Северном полушарии затмение наблюдать будет нельзя, однако шанс его увидеть будет у жителей Австралии и Антарктиды. Затмение начнется в 4:48 по Москве в юго-западной части акватории Индийского океана, а завершится в 7:14 по Москве уже в районе между Новой Зеландией и Антарктидой.

Где его можно будет увидеть с Земли? На австралийском острове Тасмания, а также в районе города Мельбурн (также в Австралии). Однако повода для расстройства нет — в наибольшей фазе Луна закроет только 1/3 Солнца, которое будет находиться в созвездии Близнецов, это произойдет в Антарктиде, неподалеку от Земли Адели.

В 2018 году должно произойти три солнечных затмения, все — частные: 15 февраля, 13 июля и 11 августа. Однако все эти затмения будут видимы лишь в приполярных областях, передает gismeteo.ru.