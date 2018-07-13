Должников по штрафам ГИБДД ищет полиция в Бердске

12 и 26 июля сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области совместно со службой судебных приставов проведут профилактическое мероприятие «Дебитор», направленное на выявление и привлечение к административной ответственности водителей, не уплативших в установленные сроки административные штрафы. Об этом рассказали в управлении МВД по Новосибирской области.

Водитель, не уплативший штраф в установленные законом сроки, может быть привлечен к административной ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ, поредусматривающей административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

— Госавтоинспекция Новосибирской области напоминает: административный штраф должен быть уплачен не позднее 70 дней с момента вынесения постановления, если данное постановление не обжаловалось, или не позднее 60 дней с момента вступления постановления в законную силу, — отметили в полицейском ведомстве.