Где в Бердске купить сладкие арбузы?

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я на пробу брал четвертинку в марии-ра, вполне сносно, но от корки пару см. не ел, там кисловато, и, возможно, нитраты.
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