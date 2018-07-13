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Путин продлил продуктовые санкции ради российских аграриев

Эмбарго на ввоз некоторых товаров в Россию будет действовать до конца 2019 года. Это ответ на антироссийские меры Запада.

13.07.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.

Путин продлил продуктовые санкции ради российских аграриев

Хороший сыр не найти в магазинах Бердска, а его импорт из Италии запрещен

Владимир Путин продлил действие продуктового эмбарго в отношении стран, принявших антироссийские санкции. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ограничения будут действовать до конца 2019 года. Правительству поручено предпринять все меры, необходимые для реализации указа. Документ вступил в силу со дня подписания, 12 июля.

Как отмечали эксперты, этот шаг не скажется на ценах и инфляции.

Главы комитетов Госдумы по аграрным вопросам и по финансовому рынку Владимир Кашин и Анатолий Аксаков считают, что продление продуктового эмбарго позволит защитить внутренний рынок от демпинговой продукции и будет способствовать развитию отечественного производства.

«Все, что связано сегодня с нашими контрсанкциями, это ответ симметричный, он дает право защитить наш рынок от наплыва демпинговой продукции. И поэтому у нас есть возможность держать при желании и цену соответствующую, и развивать производство. Речь идет, в первую очередь, о защите интересов нашего отечественного товаропроизводителя. Поэтому тут мы будем только поддерживать», — заявил Кашин.

По его оценке, российским производителям продовольствия и сырья для сельскохозяйственной промышленности было невыгодно вступление России в ВТО из-за уровня господдержки.

«Политика протекционизма западных стран, входящих в ВТО, в отношении своих производителей в десятки раз превышала ту небольшую поддержку, которая была и есть у наших производителей», — пояснил депутат.

Глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков, в свою очередь, отметил, что раз страны Запада принимают нежелательные решения в адрес России, в ответ необходимо продлевать ограничительные меры.

По его словам, продэмбарго «вводится по принципу взаимности» и стимулирует развитие внутреннего производства, передает РИА Новости.

«В последнее время наше сельское хозяйство, переработка сельхозпродукции активно развивались благодаря этим решениям. И если раньше в значительном объеме импортировали свинину, говядину, курятину, зерновые продукты, фрукты, то сейчас мы начали больше производить у себя и, соответственно, от этого только выиграли», — отметил политик.

В августе 2014 года президент Путин подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения западных санкций Россия также продлевала ответные меры, в последний раз — до конца 2018 года.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Путин, когда ваши подчиненные и ваше величество сами отчитаются перед народом, зачем вы вступили в ВТО и какая выгода от этого государству сейчас.
    Это вас опять заклятые друзья из Европы и США заставили сделать?
    Прямо какое-то внешнее управление, как на Украине.

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  2. Аноним

    Странно, что цены на «отечественную» продукцию не лучшего качества стабильно растут. Путин, про конкуренцию слышал что-нибудь?

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  3. Аноним

    В други источниках Медведев говорит, что россияне будут экономику поднимать сами :-D :-D :-D

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  4. Аноним

    «Путин продлил продуктовые санкции ради российских аграриев»
    да , и мы знаем этих «аграриев»..
    кланы вроде Медведевых и Ткачук , которые всячески выдавливают наших мелких производителей, фермеров и крестьян…в интересах своего кармана, ессно..

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