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Мировая экономика теряет миллиарды без женского образования

Всемирный банк: Гендерное неравенство стоит на пути прогресса. Женщины, получившие хотя бы среднее образование, принимают более эффективные решения.

13.07.2018 Фото: pixabay Один комментарий

Мировая экономика теряет миллиарды без женского образования

Мировая экономика считает потери из-за санкций

Ограничение доступа девочек к образованию наносит серьезный ущерб мировой экономике: страны теряют от $15 трлн до $30 трлн из-за упущенной возможности повысить производительность труда и доходы женской части населения, говорится в обзоре Всемирного банка (ВБ) «Missed Opportunites: The High Cost of Not Educating Girls».

Менее двух третей девочек в странах с низким уровнем доходов заканчивают даже начальную школу, а неполное среднее образование получают лишь около 30%. По миру в целом 77,1% женщин имеют как минимум несколько классов среднего образования.

При этом у женщин с полным средним образованием (ВБ оценивает его в 12 лет обучения) больше шансов на трудоустройство, а зарабатывают они более чем вдвое больше тех, кто был лишен этой возможности.

ВБ также обращает внимание на значительные социальные и экономические преимущества полного среднего образования для самих девочек и их будущих детей. Для женщин, получивших хотя бы среднее образование, меньше вероятность столкнуться с насилием в семье, их уровень психологической благополучия в целом выше. Для общества в целом выгода заключается в снижении детской и материнской смертности и голода, отказе от детских браков и замедлении роста численности населения в странах, где она слишком высока, а также активном включении женщин во все сферы жизни.

Женщины, получившие хотя бы среднее образование, принимают более эффективные решения в том, что касается их семей, а их дети в среднем здоровее.

«Мы не можем позволить гендерному неравенству стать на пути мирового прогресса. Неравенство в образовании — еще одна проблема, которую можно и справить и которая обходится миру в триллионы долларов», — приводятся в пресс-релизе слова главного исполнительного директора ВБ Кристалины Георгиевой.

На сегодняшний день в мире насчитывается около 132 млн девочек в возрасте от 6 до 17 лет, которые не посещают школу.

Публикация исследования ВБ приурочена к отмечаемому ООН 12 июля Дню Малалы — дню рождения пакистанской активистки Малалы Юсуфзай, которая стала лауреатом Нобелевской премии мира «за борьбу против подавления прав детей и молодых людей и за права всех детей на образование».

Всемирный банк с 2016 года инвестировал более $3,2 млрд в образовательные проекты для девочек-подростков.

Источник: Интерфакс


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(1) Комментарий

  1. местный

    Грибаускайте Даля (президент Литвы с 12 июля 2009 года) явно выбивается из статистики, поскольку ее решения весьма сомнительно и точно наносят вред стране

    Thumb up 1 Thumb down 0

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