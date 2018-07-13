Сдают полученные от государства квартиры бывшие детдомовцы в Бердске

Отдел опеки и попечительства контролирует условия проживания детей-сирот в полученных ими от государства квартирах в Бердске. Одна из самых главных проблем получивших жилье от государства — несвоевременная оплата коммунальных услуг.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в 2018 году жилье получат пятеро детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Для покупки квартир выделили 6, 6 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Еще шесть человек, достигшие совершеннолетия, будут получать компенсацию денежных средств за наем жилья. Всего в очереди на жилье стоит 62 человека.

В 2017 году в Бердске приобрели девять жилых помещений на общую сумму 11 млн 501 тыс. рублей. Всего за последние 5 лет — 23 жилых помещения для детей-сирот. Все помещения предоставляются по закону сроком на пять лет. После этого дети-сироты могут заключить договор социального найма и затем приватизировать жилые помещения.

— Со стороны органов опеки осуществляется контроль условий проживания детей-сирот, которым выделили жилые помещения. Мы выходим по месту жительства, составляем акты обследования: как проживают, какие есть проблемы, проводим работу по преодолению трудных жизненных ситуаций. Основные проблемы, с которыми мы столкнулись — несвоевременная оплата коммунальных услуг. Из 23 человек трое являются злостными неплательщиками. Накопили долг 60, 38 и 40 тыс. рублей. И два человека сдают под найм свое жилье. Мы послали им уведомления, о том, что это ненадлежащее использование жилья, проводится дальнейшая работа, — рассказала начальник отдела опеки и попечительства Наталья Леонидовна.

В конце этого года, в декабре, в Новосибирской области заканчивается пятилетняя программа, и поэтому сотрудникам отдела опеки попечительства нужно будет определить, смогут ли дети-сироты самостоятельно распоряжаться своим жильем. Готовы ли они заключить с Жилсервисом договор социального найма, то есть не будет ли это являться особым препятствием для накопления долгов для дальнейшего проживания и надлежащего использования жилья, пояснила Леонидова.

— Будет создана рабочая группа. Предложения, наверное, только управляющим компаниям-поставщикам услуг: необходимо им активнее работать в этом случае. Мы направляем, уведомляем о том, что определенные долги накапливаются. Но мы отслеживаем трудовую занятость, это все лица, которые имеют работу. Например, одна девушка у нас трудится в банке, свое жилье сдает, а снимает квартиру, которая ближе к работе, — объяснила Наталья Михайловна.