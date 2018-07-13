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Фотомарафон «302 удовольствия жителей славного Бердска!» объявляет «Курьер.Среда.Бердск»

Акция посвящена 302-му Дню рождения Бердска. Все снимки мы опубликуем в праздничном выпуске газеты.

13.07.2018 Фото: Василия Мешкова Нет комментариев

Фотомарафон «302 удовольствия жителей славного Бердска!» объявляет «Курьер.Среда.Бердск»

Фотомарафон «302 удовольствия жителей славного Бердска!» объявляет «Курьер.Среда.Бердск»

Мы запускаем летний фотомарафон «302 удовольствия жителей славного Бердска!». И посвящаем его Дню рождения Бердска. А раз ему в этом году исполнится 302 года, то подумали, почему бы нам не попытаться всем вместе показать его с разных приятных сторон: как мы отдыхаем, веселимся, любим своих родных, обожаем и балуем детей, гуляем по прекрасному лесу и крутым берегам, жаримся на солнышке пляжа, учимся в школе и прощаемся с нею, встречаем день рождения и жарим шашлык на даче, ездим отдыхать в Турцию или Сочи … в общем получаем все 302 удовольствия!

В праздничном номере газеты к Дню города (начало сентября) мы опубликуем все полученные фото наших читателей. И это будет такой оригинальный групповой портрет бердчан!

Присылайте снимки на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «302 удовольствия». Принимаем и групповые портреты. Подпишите имена и фамилии.

Так же мы разместим альбом «302 удовольствия жителей славного Бердска» в группе «ВКонтакте».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Редакция выберет 15 самых оригинальных фотоисторий и подарит авторам в подарок нашу фирменную кружку «Курьер.Среда.Бердск» — «15 лет вместе».

Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 20 августа 2018 года.

Фотомарафон «302 удовольствия жителей славного Бердска!» объявляет «Курьер.Среда.Бердск»
Анастасия
Фотомарафон «302 удовольствия жителей славного Бердска!» объявляет «Курьер.Среда.Бердск»
Дмитрий Данила Софья
Фотомарафон «302 удовольствия жителей славного Бердска!» объявляет «Курьер.Среда.Бердск»
Софонова Дарья
Фотомарафон «302 удовольствия жителей славного Бердска!» объявляет «Курьер.Среда.Бердск»
Анастасия и Ульяна!
Фотомарафон «302 удовольствия жителей славного Бердска!» объявляет «Курьер.Среда.Бердск»
Дмитрий, Вероника, Софья, Артем, Данила
Фотомарафон «302 удовольствия жителей славного Бердска!» объявляет «Курьер.Среда.Бердск»
Софонова Дарья

Фотомарафон «302 удовольствия жителей славного Бердска!» объявляет «Курьер.Среда.Бердск»
Мама Катя, сынок Илья, бабушка Наташа

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