Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Акция снимков горожан в тельняшках мы посвящаем 15-летию «Курьер.Среда.Бердск»и Дню рождения русской тельняшки 19 августа.

Приглашаем наших читателей, которые обожают носить тельняшки, а может быть, даже служили на флоте или работают моряками дальнего плавания, участвовать в очередном фотомарафоне «Нас много и мы в тельняшках», посвященном Дню рождения русской тельняшки 19 августа и 15-летию газеты «Курьер.Среда.Бердск». Да, мы знаем, что правильно звучит выражение «Нас мало и мы в тельняшках»! Но уверены, что не только мы, курьеровцы, любим носить тельняшки, но сотни бердчан тоже. Поэтому мы чуть подкорректировали известную фразу.

Присылайте снимки – свои, мужа, сына, дочери, мамы, жены, деда, друга, в общем, всех, кто готов вместе с нами носить тельняшку, на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Мы в тельняшке». Принимаем и групповые портреты. Подпишите имена и фамилии.

Мы будем публиковать снимки в газете «Курьер.Среда.Бердск» по мере поступления, а 15 августа опубликуем их все вместе едином проекте «Нас много и мы тельняшках», прям в канун Дня рождения русской тельняшки. Так же мы разметим альбом «Нас много и мы в тельняшках» в группе «ВКонтакте».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Просим вас присылать интересные и творческие снимки, редакция выберет 15 самых оригинальных и подарит авторам в подарок нашу фирменную кружку «Курьер.Среда.Бердск» — «15 лет вместе».

Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 1 августа 2018 года.

СПРАВКА

В России существует много интересных праздников, есть и такой – День рождения русской тельняшки, который отмечается 19 августа. Хотя он пока не является официальным, но весьма популярен в нашей стране. Особенно широко его празднуют в Санкт-Петербурге, где энтузиасты отмечают его как собственную традицию. Тельняшка (в народе также – тельник) – нательная полосатая рубаха (отсюда и название), которую как предмет униформы носят военнослужащие многих стран, но лишь в России она стала особым символом, отличительным знаком настоящих мужчин. Дата 19 августа тоже выбрана не случайно. Существует мнение, что именно в этот день в 1874 году по инициативе Великого Князя Константина Николаевича Романова, носившего тогда высший военно-морской чин – генерал-адмирал, император Александр ІІ подписал указ о введении новой формы, которым тельняшка (специальная «нательная» рубаха) была введена как часть обязательной формы одежды русского моряка, пишет сайт www.calend.ru