Внук Брежнева умер, не дожив до пенсии

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Внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей Брежнев умер в Севастополе во вторник в возрасте 57 лет. Причиной смерти, по словам друзей, стал инфаркт.

Андрей Юрьевич Брежнев родился 15 марта 1961 года в Москве. Его отец — Юрий Брежнев (1933-2013) — в 1979-1983 годах занимал должность первого заместителя министра внешней торговли СССР, в 1981-1986 годах был кандидатом в члены ЦК КПСС.

В 1983 году Андрей Брежнев окончил факультет международных экономических отношений Московского государственного института международных отношений при МИД СССР (ныне — МГИМО МИД России).

С 1983 по 1985 год работал инженером внешнеторгового объединения «Союзхимэкспорт» Министерства внешней торговли СССР.

В 1985-1988 годах — атташе управления международных экономических организаций Министерства иностранных дел СССР.

В 1989-1991 годах — заместитель начальника управления внешних связей Министерства торговли СССР.

С 1991 по 1997 год работал в различных коммерческих структурах.

Андрей Брежнев был членом КПРФ в 2004-2014 годах. В 2014 году был избран первым секретарем центрального комитета Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС), созданной и зарегистрированной в 2012 году политтехнологом Андреем Богдановым. В 2015 году баллотировался от КПСС в Законодательное собрание Новосибирской области VI созыва.

В 2016 году Брежнев вступил в партию «Родина». 18 сентября 2016 года участвовал в выборах в Госдуму VII созыва. Кроме того, он, в разное время, баллотировался в губернаторы Свердловской и Тульской областей, а также претендовал на должность вице-мэра Москвы.

Последние годы Андрей Брежнев проживал в Крыму, являлся владельцем и заместителем генерального директора компании «Южная Ривьера плюс» (город Алушта, Крым), специализирующейся на организации водоснабжения и строительстве.

Ранее 9 января 2018 года от рака скончалась 65-летняя внучка Брежнева Виктория.