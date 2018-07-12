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Сточные канавы чистят от фекальных останков на ул. Водосточной в Бердске

До переулка Урицкого, где две недели текла река из нечистот, очередь пока не дошла. Местные жители не дают рабочим убирать верхний слой земли, полагая, что они создают болото.(ФОТО)

12.07.2018 Автор: Михаил Зюков Фото: Михаила Зюкова Нет комментариев

Сточные канавы чистят от фекальных останков на ул. Водосточной в Бердске

Экскаватор убирает верхний слой земли

Полным ходом идет чистка сточных канав от намытых фекальных отложений на улице Водосточной в Бердске. Канавы прочистят по всей длине улицы — от Советской до Искитимской. В четверг, 12 июля, на месте работает один экскаватор, снимающий верхний слой земли из сточных канав.

Сточные канавы чистят от фекальных останков на ул. Водосточной в Бердске

Работы по уборке земли ведутся уже три дня

Делается это в рамках ликвидации последствий аварии, произошедшей в переулке Урицкого 25 июня. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», тогда в результате образовавшегося подпора канализации фекальная вода вырвалась из канализационных колодцев и затопила огороды и дороги на нескольких улицах. Вниз по течению вода локализовалась в сточных канавах и дотекла таким образом через ул. Советскую и Водосточную до Искитимской. После ликвидации прорыва вода ушла, оставив фекальные намывы и зараженную почву, источающую отвратительный запах на многие метры вокруг.

Сточные канавы чистят от фекальных останков на ул. Водосточной в Бердске

Готова уже значительная часть канав

Чтобы исправить ситуацию власти Бердска решели провести чистку сточных канав по ул. Водосточной, а также полностью снять верхний слой зараженного грунта в переулке Урицкого, на который пришлась основная масса фекальных вод. Первый этап работ, а именно чистка канав, выполняется уже три дня. На данный момент отчищена большая часть канавы на Водосточной. Как оказалось, не все местные жители довольны качеством проводимых работ.

Сточные канавы чистят от фекальных останков на ул. Водосточной в Бердске

Местные жители опасаются, что канавы могут стать причиной образования болот

-С это канавой — скандал. Исток воды идет с Советской. Логически, зачем углубляться на этом повороте, чтобы сделать озеро у мостика? А они отсюда роют. Не дал им рыть. Сам прокопаю, как надо, и сделаю канаву. Получается, что возле мостика вода стоит, а они здесь углубляются. У меня и так вода в погребе. Короче, переругались тут, — рассказывает «Курьер. Среда. Бердск» один из местных жителей, отказавшийся назвть свое имя. Он решил своими силами разрыть канаву, потому что был не согласен с методом рабочих.

Сточные канавы чистят от фекальных останков на ул. Водосточной в Бердске

Возле мостика всегда застой воды

-Он говорит, что вода пойдет обратно. Ну как она обратно пойдет? Вон там лужи возле мостика. Я начинаю прокапывать, он говорит, что вода пойдет на Советскую и болотом встанет. Вот он нам и не дал копать. Сейчас сам лопатой машет, — парирует Юрий, водитель экскаватора. О том, что работы должны проводиться и на Урицкого он ничего не знает. — Тут должны в сточных канавах часть верхнюю грунта снять. Убираем.

Сточные канавы чистят от фекальных останков на ул. Водосточной в Бердске

В переулке Урицкого рабочих еще нет

А в переулке Урицкого  пока никаких изменений. Здесь еще нет рабочих, хотя объем работ представлит гораздо больше. Здесь обещают полностью убрать зараженный верхний слой земли. По словам Владимира Захарова, заместителя мэра по ЖКХ, все работы будут завершены к концу этой недели — до 15 июля.

Сточные канавы чистят от фекальных останков на ул. Водосточной в Бердске

Сточные канавы просищены


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