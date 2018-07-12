«Из-за стрелок товарняки всегда стоят на первом пути на вокзале в Бердске»

Не так давно «Курьер. Среда. Бердск» писал о безопасности бердского вокзала и о том, какие причины стоят за высокой смертностью на железнодорожных путях в Бердске. Тогда редакция отправила официальный запрос информации о том, насколько безопасен наш вокзал, задала волнующие общественность вопросы относительно методов пересечения рельс и узнала, какие меры предпринимаются для того, чтобы предотвратить несчастные случаи. Сегодня служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД дала ответы на поставленные вопросы.

Почему первый путь от перрона на станции Бердск является специализированным? Есть ли специфическая необходимость остановки товарных поездов на первом пути?

Железнодорожный путь №5 (первый путь от перрона) станции Бердск предназначен для приема и отправления пригородных и пассажирских поездов, однако технические решения (расположение стрелочных переводов), обуславливающие работу станции, предусматривают, что данный путь в свободное время от занятия его пригородными и пассажирскими поездами может использоваться для выполнения маневровых работ по приему и отправке грузовых вагонов от обслуживаемых станцией промышленных предприятий и коммерческих организаций, а также для пропуска грузовых поездов в ночное время суток.

Жители города жалуются в редакцию на опасные дощатые настилы между путями на станции Бердск. Планируется ли сделать их более безопасными и провести ремонт?

Для безопасного пересечения железнодорожных путей гражданами в 100 метрах от вокзала находится пешеходный мост через пути, на расстоянии 300 метров находится переезд, оборудованный асфальтированными пешеходными тротуарами и оснащенный световой и звуковой сигнализацией. Деревянные настилы на путях в районе вокзала предназначены для служебного пользования сотрудниками станции, а не для пассажиров.

В ходе ремонта какие действия будут предприняты для того, чтобы повысить безопасность вокзала?

Посетителям с помощью обьявлений по громкой связи и с помощью наглядной информации разъясняются правила поведения на железной дороге, особенно при нахождении в зоне повышенной опасности. Дважды в месяц совместно с сотрудниками транспортной полиции проводятся рейды по пресечению перехода железнодорожных путей в неустановленных местах. Периодически в течение года проводятся месячники, посвященные пропаганде безопасного нахождения граждан и детей на пассажирских платформах, организуются лекции в школах и детских садах.

Будет произведен только ремонт или еще и модернизация? Если да, то что конкретно будет модернизировано?

В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы по реконструкции вокзала Бердск, в ходе которой планируется обустройство ограждения территории и строительство пассажирских павильонов с пропускными системами. Это исключит случаи несанкционированного прохода через железнодорожные пути. Также будет модернизирован существующий пешеходный мост с монтажом специализированных подъемных механизмов для пассажиров с ручной кладью, детскими колясками и маломобильных групп населения.

В июне в Бердске за одну неделю на станции произошло два несчастных случая со смертельным исходом. Какова статистика смертности на ЖД путях в Новосибирской области?

В I полугодии 2018 года на территории Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги произошло 19 случаев травмирования граждан подвижным составом, в том числе 14 со смертельным исходом. В первом полугодии 2017 года произошло 23 случая травмирования, в том числе 15 со смертельным исходом.

К сожалению, станция Бердск не является единственной в регионе, где зафиксированы подобные случаи. Причиной всех таких происшествий является нарушение гражданами правил личной безопасности и поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.