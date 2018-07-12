Неравенство трудовых доходов ведет к неравенству регионов России

Основа неравенства в РФ — это неравенство трудовых доходов, а не трансфертов из федерального бюджета или доходов от собственности, отмечается в работе Всемирного банка (ВБ).

Анализ потенциала регионов ВБ также интересен: так, аналитики считают низким потенциал Краснодарского края, высоким — Мурманскую область и полагают, что около половины регионов с высоким потенциалом его не реализовали. Важно наблюдение ВБ о сравнительно низкой плотности городских агломераций в РФ (1–5 тыс. чел. на 1 кв. км в миллионниках РФ в сравнении с 7,1 тыс. в Сан-Франциско и 10 тыс. в Лионе).

При этом большинство российских городов, констатирует ВБ, растут скорее «вширь», что уменьшает связность — де-факто эксперты считают то, что в России принято называть «точечной застройкой», более экономически эффективным, чем программы застройки пригородов.

ВБ при этом осторожно отзывается о региональных налоговых льготах, видя в них опасность отмеченной для США «конкуренции регионов». В этом он совпадает с Минфином, на этой неделе высказавшимся за ограничение такой возможности для регионов, передает Ъ.