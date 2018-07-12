Подбитый автобус возит пассажиров в Бердске

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Странно. Вроде и номера Мазды известны https://vk.com/autoberdsk?z=photo-46300498_456252584%2Fwall-46300498_168762, и личность на видео видна… А ПАИП с ГИБДД найти злоумышленника не могут Так и живем))
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