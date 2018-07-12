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Подбитый автобус возит пассажиров в Бердске

Замена разбитого хулиганом зеркала обошлась муниципальному ПАИП в 3000 рублей. Эти деньги, а также ущерб от простоя взыщут с виновника. Когда найдут.

12.07.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой Один комментарий

Подбитый автобус возит пассажиров в Бердске

Пассажир «Мазды» выместил агрессию на муниципальном автобусе, разбив зеркало

Пьяный мужчина в Бердске выместил обиду за «наглый» маневр на дороге водителя автобуса, разбив зеркало заднего вида у муниципального ПАЗа. Виновник происшествия на дороге пока не найден.

Вечером, 10 июля, пассажир «Мазды» в Бердске разбил зеркала заднего вида автобусу, следовавшему по маршруту №7. «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что разъяренный мужчина посчитал, что водитель ПАЗа подрезал его иномарку.

Елена Бороздина, директор пассажирского автотранспортного предприятия Бердска сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что после инцидента автобус по маршруту №7 не прекращал перевозить пассажиров.

— Замена зеркал заднего вида обошлась предприятию в пределах трех тысяч рублей. Виновник происшествия еще не найден, — рассказала Елена Викторовна.

По ее словам, ПАТП намерено по суду взыскать с хулигана не только стоимость зеркала, но и ущерб от простоя — автобусу пришлось сойти с линии пока в происшествии разбиралась полиция.

Пассажирам автобуса во вторник вечером пришлось самим добираться до конечной остановки в п. Боровом. Водитель ПАЗа остался на месте происшествия, в ожидании полиции.


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(1) Комментарий

  1. Болдырев

    Странно. Вроде и номера Мазды известны https://vk.com/autoberdsk?z=photo-46300498_456252584%2Fwall-46300498_168762, и личность на видео видна… А ПАИП с ГИБДД найти злоумышленника не могут %) Так и живем))

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