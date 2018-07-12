КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам студию
продам
продам
Продам комнату Надежда 8-913-451-75-16
Срочно! Продам комнату в общежитии!
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Минтруд: 30 тыс. рублей будет пенсия после повышения пенсионного возраста

Из-за стрелок товарняки всегда стоят на первом пути на вокзале в Бердске

Неравенство трудовых доходов ведет к неравенству регионов России

Купите книгу «Бердск. 301 год» с уникальными снимками старого города

Подбитый автобус возит пассажиров в Бердске

США тратят миллиарды на защиту Европы от России

Инструкция: Как не пострадать от грозы в Бердске

Фотомарафон «302 удовольствия жителей славного Бердска!» объявляет «Курьер.Среда.Бердск»

Последние 50 м коллектора зальют в бетонный саркофаг после коммунальной аварии в Бердске

Извинился за слова «Слава Украине!» хорватский футболист перед Россией

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


США тратят миллиарды на защиту Европы от России

По мнению президента Трампа, субсидируя европейские страны, Вашингтон значительно теряет в торговле.

12.07.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

США тратят миллиарды на защиту Европы от России

Дональд Трамп

США тратят десятки миллиардов долларов на защиту Европы от России и при этом значительно теряют в торговле. С таким утверждением выступил в четверг президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«В течение многих лет президенты [США] безуспешно пытаются заставить Германию и другие богатые страны НАТО платить больше за свою защиту от России. Они платят лишь небольшую часть своей доли. США же платят десятки миллиардов долларов, чтобы субсидировать Европу, и при этом значительно теряют в торговле», — написал Трамп, позже вновь сообщив о недопустимости газовой сделки Германии и России.

Ранее президент США заявил, что не приемлет ситуацию, когда Россия будет получать денежные средства от продажи газа посредством газопровода в Европу и напомнил, что Германия тратит на оборону «только 1% своего ВВП», в то время как США — почти 3,6%. Выступая на саммите НАТО, он потребовал от союзников немедленно, а не до конца 2024 года, довести свои оборонные расходы до 2% ВВП. Более того, Трамп предложил им увеличить свой военный бюджет до 4% ВВП.

РФ и Германия неоднократно отмечали, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом, который лишен каких-либо политических мотивов. В то же время канцлер ФРГ Ангела Меркель в апреле обозначила роль политических факторов, сопутствующих реализации проекта. По ее словам, строительство газопровода должно быть увязано с гарантией сохранения поставок газа через Украину. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что реализация проекта не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину, если он будет экономически целесообразен, передает ТАСС.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Сточные канавы чистят от фекальных останков на ул. Водосточной в Бердске Минтруд: 30 тыс. рублей будет пенсия после повышения пенсионного возраста Из-за стрелок товарняки всегда стоят на первом пути на вокзале в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Аренда беседок - скидка 30%
CRONA(Крона) medical&spa, санаторий
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика