США тратят миллиарды на защиту Европы от России

США тратят десятки миллиардов долларов на защиту Европы от России и при этом значительно теряют в торговле. С таким утверждением выступил в четверг президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«В течение многих лет президенты [США] безуспешно пытаются заставить Германию и другие богатые страны НАТО платить больше за свою защиту от России. Они платят лишь небольшую часть своей доли. США же платят десятки миллиардов долларов, чтобы субсидировать Европу, и при этом значительно теряют в торговле», — написал Трамп, позже вновь сообщив о недопустимости газовой сделки Германии и России.

Ранее президент США заявил, что не приемлет ситуацию, когда Россия будет получать денежные средства от продажи газа посредством газопровода в Европу и напомнил, что Германия тратит на оборону «только 1% своего ВВП», в то время как США — почти 3,6%. Выступая на саммите НАТО, он потребовал от союзников немедленно, а не до конца 2024 года, довести свои оборонные расходы до 2% ВВП. Более того, Трамп предложил им увеличить свой военный бюджет до 4% ВВП.

РФ и Германия неоднократно отмечали, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом, который лишен каких-либо политических мотивов. В то же время канцлер ФРГ Ангела Меркель в апреле обозначила роль политических факторов, сопутствующих реализации проекта. По ее словам, строительство газопровода должно быть увязано с гарантией сохранения поставок газа через Украину. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что реализация проекта не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину, если он будет экономически целесообразен, передает ТАСС.