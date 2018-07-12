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Последние 50 м коллектора зальют в бетонный саркофаг после коммунальной аварии в Бердске

К раскопке последнего участка разрушенной канализации на ул. Ушакова приступили ремонтники. Все работы планируется завершить через две недели.

12.07.2018 Автор: Михаил Зюков Фото: Михаила Зюкова 3 коммент.

Последние 50 м коллектора зальют в бетонный саркофаг после коммунальной аварии в Бердске

Рабочие приступили к раскопкам последнего участка дороги

Близится к завершению ремонт канализационного коллектора на улице Ушакова в Бердске. Сегодня, 12 июля, рабочие приступили к раскопкам последнего участка канализации. Им осталось раскопать около 50 метров дороги, после чего закончить прокладку новых труб и бетонного защитного саркофага. Часть саркофага уже успешно залили.

Последние 50 м коллектора зальют в бетонный саркофаг после коммунальной аварии в Бердске

Раскопать осталось 50 метров

По словам рабочих, проводящих ремонт и раскопку, на полное завершение работ им понадобится около полутора-двух недель. К этому времени они ликвидируют все провалы, восстановят водоснабжение и засыплют яму. Работы проходят в штатном режиме и будут закончены в срок, заверили ремонтники.

Последние 50 м коллектора зальют в бетонный саркофаг после коммунальной аварии в Бердске

На значительной части дороги уже установили саркофаг

Напомним, что первый провал на Ушакова образовался 25 июня. За несколько дней он увеличился в несколько раз, достигнув длинны в 25 метров. Следом по улице Ушакова образовалось еще пять провалов меньшего размера. Авария создала подпор на канализации, который стал причиной затопления улиц Урицкой, Краснофлотской, Советской и Водосточной фекальными стоками. Сточные воды вышли наружу из канализационных колодцев.

Последние 50 м коллектора зальют в бетонный саркофаг после коммунальной аварии в Бердске

Закончить планируется через две недели

На ликвидацию крупной коммунальной аварии областной бюджет выделил 30 млн рублей. Договор с подрядчиком на ремонт коллектора заключили 30 июня. Старый бетонный коллектор, пролежавший в земле 50 лет, полностью разрушился.


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(3) Комментариев

  1. Сторонник

    А почему опять стальную трубу в бетон залили? Почему не полиэтилен или композитная труба?

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  2. Гы

    Из статьи так и не понял, какие еще 50 метров ремонтируют? вроде все сделали? Или решили от Советской до Островского полностью заменить канализацию и принудительно ремонтируют там, где еще труба не разрушилась?

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