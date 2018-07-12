Последние 50 м коллектора зальют в бетонный саркофаг после коммунальной аварии в Бердске

Близится к завершению ремонт канализационного коллектора на улице Ушакова в Бердске. Сегодня, 12 июля, рабочие приступили к раскопкам последнего участка канализации. Им осталось раскопать около 50 метров дороги, после чего закончить прокладку новых труб и бетонного защитного саркофага. Часть саркофага уже успешно залили.

По словам рабочих, проводящих ремонт и раскопку, на полное завершение работ им понадобится около полутора-двух недель. К этому времени они ликвидируют все провалы, восстановят водоснабжение и засыплют яму. Работы проходят в штатном режиме и будут закончены в срок, заверили ремонтники.

Напомним, что первый провал на Ушакова образовался 25 июня. За несколько дней он увеличился в несколько раз, достигнув длинны в 25 метров. Следом по улице Ушакова образовалось еще пять провалов меньшего размера. Авария создала подпор на канализации, который стал причиной затопления улиц Урицкой, Краснофлотской, Советской и Водосточной фекальными стоками. Сточные воды вышли наружу из канализационных колодцев.

На ликвидацию крупной коммунальной аварии областной бюджет выделил 30 млн рублей. Договор с подрядчиком на ремонт коллектора заключили 30 июня. Старый бетонный коллектор, пролежавший в земле 50 лет, полностью разрушился.