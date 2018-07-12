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Закрылся приют для наркоманов «Твой выбор» в Бердске после прокурорской проверки

Центр реабилитации зависимых, работавший под эгидой секты «Живое слово», самоликвидировался, когда там нашли туберкулезного больного.

12.07.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Закрылся приют для наркоманов «Твой выбор» в Бердске после прокурорской проверки

Глаза наркомана

В течении июня 2017 года прокуратура Бердска проводила проверку соблюдения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в центре реабилитации зависимых «Твой выбор», расположенного на ул. Новой в Бердске.

В организации осуществлялась деятельность по профилактике различного рода зависимостей и помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

По результатам прокурорской проверки руководителю АНО «Твой выбор» было внесено представление об устранении нарушений законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Прокурор напомнил руководителю организации, что статьей 6.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ за нарушение этого законодательства предусмотрены штрафные санкции для юридических лиц от 10 до 20 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Данный факт является нарушением п. 4.1 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза». Выявлен случай заболевания туберкулезом лица, проживающего в АНО «Твой выбор», сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

По результатам проверки руководителю АНО внесено представление об устранении нарушений законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» прокурор города Роман Сивак, после прокурорской проверки организация самоликвидировалась.

Напомним, что свою деятельность приют осуществлял под началом местной религиозно организацией церкви христиан Веры Евангельской «Живое слово», являющейся сектой.


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