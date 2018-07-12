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Извинился за слова «Слава Украине!» хорватский футболист перед Россией

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Извинился за слова «Слава Украине!» хорватский футболист перед Россией

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида признал, что совершил ошибку, прокричав после матча с командой России на чемпионате мира.

12.07.2018 Фото: Yang Lei / ZUMAPRESS / Globallookpress 3 коммент.

Извинился за слова Слава Украине! хорватский футболист перед Россией

Домагой Вида

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида извинился перед россиянами за слова, сказанные после матча 1/4 финала чемпионата мира против сборной России. Он принес извинения в разговоре с журналистами.

Сборная Хорватии впервые в истории вышла в финал чемпионата мира, в среду в полуфинале хорваты обыграли англичан в дополнительное время со счетом 2:1. После субботнего матча Россия — Хорватия (2:2, 3:4 — в серии пенальти) появился видеоролик из раздевалки сборной Хорватии, на котором Вида прокричал: «Слава Украине», позднее защитник заявил, что не вкладывал в эти слова политический смысл.

В течение полуфинального матча трибуны «Лужников» свистели и неодобрительно гудели каждый раз, когда мяч оказывался в ногах у Виды.

«Я знаю, что совершил ошибку. Я сделал это непреднамеренно. Еще раз бы хотел извиниться перед русским народом», — заявил Вида.

«Была очень сложная игра. Мы три раза отыграли по 120 минут и доказали, что у нас хорошая команда и нам по силам выиграть чемпионат мира. Мы еще не до конца осознаем, что случилось. Впереди у нас еще одна игра, сыграем за хорватский народ и приложим все усилия для победы», — добавил защитник.

В финале сборная Хорватии сыграет с командой Франции. Игра пройдет 15 июля.

Футболист сборной Хорватии Домагой Вида заявил, что он рад говорить на русском и наслаждается российским гостеприимством на чемпионате мира.

«Это не политическое высказывание, а просто благодарность всем за поддержку из Украины, где я и Вукоевич провели несколько лет. У нас не было намерения кого-то обидеть. У меня много друзей на Украине и в России, я горжусь ими. Я рад говорить на русском и наслаждаюсь российским гостеприимством на чемпионате мира. Я искренне надеюсь, что это сообщение не будет восприниматься как что-то, кроме выражения благодарности нашим друзьям из Украины за их поддержку – не в матче с Россией, а во время всего турнира», — цитирует Виду сайт Хорватского футбольного союза.

Ранее Международная федерация футбола сделала предупреждение хорватскому футболисту Домагою Виде за выкрик «Слава Украине» после встречи чемпионата мира со сборной России. При этом игрок избежал дисквалификации и сможет принять участие в полуфинальном матче турнира против сборной Англии.

«Дисциплинарный комитете ФИФА вынес предупреждение Виде из-за его слов на видео, появившемся после матча чемпионата мира между Россией и Хорватией», — говорится в сообщении ФИФА.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что к высказыванию Домагоя Виды, забившего гол в ворота сборной России на чемпионате мира, не нужно относиться всерьез, хорват сделал приятное своим украинским друзьям.

Ранее в интернете появился ролик, в котором игравший в матче 1/4 финала против россиян Вида воскликнул «Слава Украине!», а экс-футболист сборной Хорватии Огнен Вукоевич добавил: «Это победа за «Динамо» и за Украину». Оба они — в прошлом игроки киевского «Динамо». В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА вынес Виде предупреждение.

«Он уже сказал, что никакой политики в это не вкладывает. Я не думаю, что надо серьёзно к этому относиться. Можно поздравить сборную Хорватию. Им повезло. Ничего особенного он не сказал, сделал приятное своим украинским друзьям», — заявил Джабаров РИА Новости.

«Обратите внимание, что во время проведения чемпионата мира российские политики, функционеры, спортивные деятели вообще уходили от обсуждения политических тем. «Футбол вне политики» — об этом говорил Джанни Инфантино. Футбол объединяет, а политика иногда, к сожалению, разъединяет», — добавил он.

Парламентарий назвал этот ролик хулиганским и заявил, что, в случае отсутствия реакции со стороны ФИФА, Российский футбольный союз должен направить протест.

«Россия, ее болельщики, ее спортсмены, оргкомитет оказывают максимум внимания всем приезжающим, и видеть негатив и подстрекательные высказывания и жесты от наших партнеров и соперников… Все здесь как одна большая семья, я думаю, что это просто неприлично», — подчеркнул член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Напомним что сборная Хорватии в субботу вышла в полуфинал чемпионата мира, обыграл в серии послематчевых пенальти команду России. За выход в финал хорваты в Москве поспорят с англичанами.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Непонятно, почему зациклились только на одной фразе? А его выражение «Белград, гори!» никого не трогает? Сербия тоже в чемпионате участвовала и почему один спортсмен может высказывать такие лозунги?

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  2. Аноним

    А что плохого в его высказывании? Я, лично, уважаю эту страну и её народ. Они, что оккупировали российские территории? Притесняют народ России? Параноики и трусы те, кто обвиняет футболиста!

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