Минтруд: 30 тыс. рублей будет пенсия после повышения пенсионного возраста

Замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов заявил, что после повышения пенсионного возраста в России станет возможным обеспечить среднюю страховую пенсию в размере 40% от среднего заработка, максимум — чуть более 30 тыс. рублей.

«Мы такие расчеты сделали, более того, мы их согласовывали и с МОТ (Международной организацией труда — ИФ), они нам позволяют сделать вывод о том, что с учетом тех изменений, которые предлагаются к рассмотрению в ближайшее время в части изменения параметров пенсионной системы, мы будем минимальный социальный стандарт про 40% коэффициента замещения индивидуального заработка к индивидуальной пенсии выполнять. И даже для высокодоходных групп», — сказал Пудов на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в среду.

По его словам, «потолком» для расчета пенсий будет предельная величина базы для начисления страховых взносов — 1 021 000 рублей в год, что соответствует ежемесячной зарплате работника около 85 тыс. рублей. В таком случае максимально возможная страховая пенсия по старости — 40% от заработка — должна составить около 34 тыс. рублей.

«В пределах страхуемого заработка, который в рамках обеспечения сегодня реализуется, этот коэффициент замещения 40% тоже будет реализован», — сказал Пудов.

Тем не менее, он подчеркнул, что для расчета пенсии берется не последний заработок, а заработок на протяжении всей жизни. В результате база для расчета пенсии оказывается меньше. В среднем по стране средняя ежемесячная зарплата, по его словам, составляет в районе 40 тыс. рублей, что должно соответствовать пенсии (40%) в размере около 16 тыс. рублей, что коррелирует с планами правительства по индексации пенсий в случае повышения пенсионного возраста.

Пенсионная реформа

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать в 2019 году. Пенсионный возраст планируется повышать на один год каждые два года. Госдума намерена рассмотреть документ в первом чтении на заседании 19 июля.

В правительстве позднее уточнили, что пенсии неработающим пенсионерам в случае повышения пенсионного возраста планируется индексировать на 1 тыс. рублей в год. Таким образом, к 2024 году средняя страховая пенсия в России должна составить к 2024 году 20 тыс. рублей. Тем не менее, эксперты отмечали, что такие параметры пока не заложены в бюджетных документах правительства.

Источник: Интерфак