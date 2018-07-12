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Минтруд: 30 тыс. рублей будет пенсия после повышения пенсионного возраста

«Потолком» для расчета пенсий станет предельная величина базы для начисления страховых взносов — 1 021 000 рублей в год, что соответствует ежемесячной зарплате работника около 85 тыс. рублей.

12.07.2018 Фото: pixabay 5 коммент.

Минтруд: 30 тыс. рублей будет пенсия после повышения пенсионного возраста

В Минтруде пообещали максимальную страховую пенсию

Замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов заявил, что после повышения пенсионного возраста в России станет возможным обеспечить среднюю страховую пенсию в размере 40% от среднего заработка, максимум — чуть более 30 тыс. рублей.

«Мы такие расчеты сделали, более того, мы их согласовывали и с МОТ (Международной организацией труда — ИФ), они нам позволяют сделать вывод о том, что с учетом тех изменений, которые предлагаются к рассмотрению в ближайшее время в части изменения параметров пенсионной системы, мы будем минимальный социальный стандарт про 40% коэффициента замещения индивидуального заработка к индивидуальной пенсии выполнять. И даже для высокодоходных групп», — сказал Пудов на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в среду.

По его словам, «потолком» для расчета пенсий будет предельная величина базы для начисления страховых взносов — 1 021 000 рублей в год, что соответствует ежемесячной зарплате работника около 85 тыс. рублей. В таком случае максимально возможная страховая пенсия по старости — 40% от заработка — должна составить около 34 тыс. рублей.

«В пределах страхуемого заработка, который в рамках обеспечения сегодня реализуется, этот коэффициент замещения 40% тоже будет реализован», — сказал Пудов.

Тем не менее, он подчеркнул, что для расчета пенсии берется не последний заработок, а заработок на протяжении всей жизни. В результате база для расчета пенсии оказывается меньше. В среднем по стране средняя ежемесячная зарплата, по его словам, составляет в районе 40 тыс. рублей, что должно соответствовать пенсии (40%) в размере около 16 тыс. рублей, что коррелирует с планами правительства по индексации пенсий в случае повышения пенсионного возраста.

Пенсионная реформа
Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать в 2019 году. Пенсионный возраст планируется повышать на один год каждые два года. Госдума намерена рассмотреть документ в первом чтении на заседании 19 июля.

В правительстве позднее уточнили, что пенсии неработающим пенсионерам в случае повышения пенсионного возраста планируется индексировать на 1 тыс. рублей в год. Таким образом, к 2024 году средняя страховая пенсия в России должна составить к 2024 году 20 тыс. рублей. Тем не менее, эксперты отмечали, что такие параметры пока не заложены в бюджетных документах правительства.

Источник: Интерфак


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    Конечно верим :-D :-D :-D

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  2. Конструктор

    Естественно верим, ведь это при зарплате от 85 тыс. и выше.

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  3. Аноним

    Минтруд: — А если вдруг пенсия не будет 30000, то все министерство добровольно ляжет на рельсы — Прямо так в законе и запишем.

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  4. Аноним

    Минтруд: 30 тыс. рублей будет пенсия после повышения пенсионного возраста
    Набиуллина: Постле повышения пенсии начиная с 2019 года $1 США будет стоить 1000 рублей.

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  5. Депутат

    Кто возьмет билетов пачку , то получит — водокачку !!! Забыли приписать , что продукты , товары ,бензин и все остальное , тоже вырастет в 1000 раз !!!

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