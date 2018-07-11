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Военное столкновение Украины с Россией исключил Шойгу

По мнению главы Минобороны РФ, в общей исторической памяти двух стран «никогда не будет места взаимной конфронтации или вражде».

11.07.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев

Военное столкновение Украины с Россией исключил Шойгу

Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью итальянскому изданию Il Giornale заявил, что считает невозможным прямое столкновение Украины и России, передает РИА Новости.

Он отметил, что у России и Украины общие корни, а на протяжении истории обе страны вместе пережили тяжелейшие испытания, в том числе Вторую мировую войну.

«Даже у меня все родственники по линии мамы проживали на Украине, меня крестили в небольшом храме шахтерского городка Стаханов Луганской области», — добавил министр.

По его мнению, в общей исторической памяти двух стран «никогда не будет места взаимной конфронтации или вражде».

Также он подчеркнул, что любые межгосударственные вопросы нужно решать мирным путем, избегая применения военной силы.


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