Военное столкновение Украины с Россией исключил Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью итальянскому изданию Il Giornale заявил, что считает невозможным прямое столкновение Украины и России, передает РИА Новости.

Он отметил, что у России и Украины общие корни, а на протяжении истории обе страны вместе пережили тяжелейшие испытания, в том числе Вторую мировую войну.

«Даже у меня все родственники по линии мамы проживали на Украине, меня крестили в небольшом храме шахтерского городка Стаханов Луганской области», — добавил министр.

По его мнению, в общей исторической памяти двух стран «никогда не будет места взаимной конфронтации или вражде».

Также он подчеркнул, что любые межгосударственные вопросы нужно решать мирным путем, избегая применения военной силы.