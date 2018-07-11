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Мнение: Опасным после благоустройства станет двор 9-этажки в Бердске

Жители дома в Микрорайоне недовольны тем, что карман парковки занимает все пространство газона и тротуара. Вице-мэр заверил, что парковку сдвинут.

11.07.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Мнение: Опасным после благоустройства станет двор 9 этажки в Бердске

План благоустройства двора дома №2 на ул. Лунной

Многоэтажку №2 по улице Лунной в Бердске начали благоустраивать с первых чисел июля. Бердчанка Марина Дорофеева обратилась в «Курьер. Среда. Бердск.» от лица жителей 9-этажного дома и рассказала, каким работам в рамках программы они не рады.

— По проекту тротуар, где находится карман для автопарковки, должен проходить на расстоянии от стены дома 2,24 м. Его делают, где сейчас находится газон. Зимой на это место всегда падают глыбы льда с балконов. Уже был случай в феврале этого года, когда на девочку чуть не упала глыба. Жители нашего дома попросили перенести чуть дальше тротуар, но нам отказали, мотивируя это тем, что есть проект, подписанный мэром. Сказали, что в нем ничего менять нельзя, при этом соглашаются, что зона это опасная. Зимой и весной она будет перекрыта лентами, чтобы там не ходили. Напрашивается вопрос: зачем тогда делают этот тротуар, лишая при этом нас газона? — высказалась Марина.

Владимир Захаров, заместитель главы Бердска по ЖКХ и строительству, пояснил «Курьер. Среда. Бердск», что пожелания по реализации проекта обсуждались на общедомовом совете. Проект был согласован между проектировщиком и уполномоченным лицом от дома.
— Проект проходит экспертизу, потом он реализуется. Мэр согласует итоговую визуализацию.
На некоторое расстояние, на сколько это возможно, мы попробуем отодвинуть карман парковки. Хотя обход проекта карается наказанием, — подытожил Владимир Николаевич.

Вице-мэр подчеркнул, что любая корректировка проекта должна решаться на стадии его подготовки.

Большое количество федеральных и областных программ сегодня реализуется в Бердске по благоустройству города и жилых домов. Одна из них «Комфортная городская среда», которая предполагает благоустройство дворовых территорий и подъездов к домам.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал ранее об устранении недоделок по реализации программы за прошлый год. В этом году в программу вошли 7 домов Бердска.


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