Собственников квартир защитили от двойной оплаты коммунальных услуг

В среду, 11 июля, начнут действовать изменения в Жилищный кодекс, которые позволят защитить собственников от выставления им двойных квитанций за жилищно-коммунальные услуги.

Чаще всего с этим нарушением сталкиваются собственники квартир, которые выбрали новый способ управления домом: управляющую компанию (УК) или товарищество собственников жилья (ТСЖ). Но прежний управленец не согласен с решением и продолжает свою работу, а заодно и выставляет счета.

Раньше такие ситуации разрешались только в суде, передает РГ. Это было долго, а все время рассмотрения спора выставление двойных счетов продолжалось. У собственников накапливались огромные долги, набегали пени. Теперь эти споры будут решаться органами государственного жилищного надзора в кратчайшие сроки благодаря введению четких правил.

Как же должны действовать собственники, чтобы избежать двойных квитанций? Решение о выборе способа управления своим многоквартирным домом они обязаны сообщить в госжилинспекцию в пятидневный срок. Если это ТСЖ, то сами. Если компания, то в инспекцию уже обращается она.

«Во втором случае органы государственного жилищного надзора назначат проверку и на ее основании принимают решение об исключении дома из реестра лицензий старой компании и включении в реестр лицензий новой», — разъяснил порядок действий Игорь Кокин, эксперт Центра федеральных и региональных программ Высшей школы госуправления РАНХиГС. С момента принятия такого решения старая компания теряет право начисления платежей собственникам квартир в доме.

Этих поправок ждало большое количество собственников многоквартирных домов, у которых суды с УК растянулись на годы. За документы управляющей организации и ключи от общих помещений идут настоящие войны.

Закон облегчил жизнь собственникам домов, которыми управляют сразу две УК. Конечно, такие случаи и прежде являлись нарушением, однако существовали. Теперь незаконные управленцы будут быстро терять право на обслуживание дома.

К примеру, с июня 2016 года жители четырех домов в городе Апрелевке получают две квитанции от разных управляющих компаний. Новую собственники выбрали сами, но старая не сдает позиций, начисляет платежи. Жилинспекция отправляла жильцов в суд. Теперь же она обязана разобраться в ситуации и исключить незаконную УК из реестра. Для собственников это и быстрее, и дешевле, и проще.

Тут главное, чтобы собственники квартир правильно провели процедуру выбора нового способа управления.

Собственники должны обязательно расторгнуть договор управления со старой УК.

«В 2015 году Верховный суд рассматривал интересное дело по Тольятти, когда в доме было создано ТСЖ. А компания продолжала начислять платежи почти пять лет. Она судилась с гражданами, требовала денег, люди дошли до Верховного суда. И суд постановил: все правильно делала УК, так как она завершает свою работу в момент прекращения договора, а жители решения о расторжении договора не приняли», — поясняет Игорь Кокин.

Необычный случай выставления двойных квитанций произошел недавно в Челябинске. Собственники квартир приняли решение об избрании одной управляющей компании, после чего несколько подъездов дома провели собственное собрание и выбрали другую. И жители этих подъездов начали получать двойные квитанции, от которых не могут избавиться три года.

Сложность двойных платежей всегда в том, что они вводят собственников в заблуждение. Они не понимают, какая из управляющих компаний начисляет платежи законно, а какая нет. Нужно ли оплачивать все счета или ни один из них, пока не будет точно установлено, кто управляет домом на законных основаниях.

«Если потребитель оплатил счета, он свои обязательства выполнил, — уточняет Игорь Кокин. — А законный получатель платежа обязан взыскать деньги с того, кому потребитель их заплатил». С этой стороны потребитель защищен, поясняет эксперт.

И это не единственные поправки в Жилищный кодекс, которые облегчают жизнь собственникам квартир. К примеру, управляющей компании прежде давалось 30 дней на передачу документов на дом новому управленцу, теперь этот срок сокращен в десять раз. Однако с начала 2018 года вступили в силу поправки, которыми до трех дней сократили срок передачи технической документации на дом и иных связанных с управлением документов, ключей от помещений и электронных кодов доступа к оборудованию, находящемуся в составе общего имущества, лицу, принявшему на себя обязательства по управлению домом.

Кроме того, у собственников появилась возможность заработать на том, что поставщик ресурсов решил его обмануть. Поставщик коммунальных услуг при нарушении порядка расчета платы, которое привело к необоснованному увеличению начисленных сумм, обязан уплатить собственнику помещения или нанимателю штраф в размере 50 процентов величины превышения начисленной платы над размером платы, которую надлежало начислить. Конечно, если в ошибке виноват поставщик ресурсов. Штрафы предусмотрены и при ошибках в начислении стоимости за жилищные услуги для УК, ТСЖ или кооператива, но только платится он не собственнику, так что на этих ошибках заработать не получится.

Часть изменений была отсрочена на полгода. Так запрет на управляющие компании с одинаковыми или схожими названиями вступил в силу 11 января. Но на то, чтобы переименовать организации, УК дали полгода. Таким образом, с 11 июля управляющие организации-клоны должны уйти в прошлое.