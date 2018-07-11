За 700 млн рублей построят школу и детсад в Южном микрорайоне Бердска

Южный микрорайон разросся, а своих школы и сада не имеет
Аукцион по выбору подрядчиков на строительство школы и детского сада в Южном микрорайоне Бердска состоится 13 июля. Проект будущей стройки министерство строительства Новосибирской области одобрило еще в прошлом году. Новая школа в Южном вместит в себя 1100 учеников Бердска, что позволит разгрузить учебные заведения в соседнем Микрорайоне. Детсад рассчитан на 220 мест.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на создание проектно-сметной документации по строительству школы и сада городской бюджет Бердска потратил 1,3 млн рублей. Дело осталось за малым — найти подрядчика и приступить к строительству долгожданной школы и детского сада в Южном.
Вчера, 10 июля, был последний день, когда компании потенциальных подрядчиков могли подать заявки на участие в аукционе. В качестве обеспечения заявки на строительство школы участники аукциона внесли по 5 % стоимости заказа. На строительство школы эта сумма составила 24 млн рублей, а детского сада 9 млн. Победитель аукциона по строительству школы обеспечит заказчику банковскую гарантию в размере 50 млн рублей. Строительные работы должны закончится до 20 декабря 2020 года.
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал ранее, что в 2018 году начнется строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Южном. Построить садик должны раньше школы — до 1 декабря 2019-го. Финансирование строительства социально значимых объектов проходит за счет федерального и областного бюджетов. На строительство детского сада выделено 187 млн рублей.
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А кто минусит то новости???
Здорово, наконец то построят действительно новые социальные объекты!
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