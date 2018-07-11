Банк Акцепт улучшил условия ипотечного кредитования

Ставка на приобретение жилья на первичном и вторичном рынке стала 9,7% годовых, клиентам агентств недвижимости – партнеров банка предоставляется дополнительная скидка, а для зарплатников банка – ставка 9,3%! Первоначальный взнос требуется от 20%.
Приобрести залоговую недвижимость банка можно по ставке от 8,99% годовых. Со списком предлагаемых квартир и домов можно ознакомиться на сайте банка (ссылка).
Также новинкой стало вступление в действие во всех регионах присутствия банка программы «Семейная ипотека», воспользоваться которой могут семьи с детьми по единой ставке 9,3% годовых. По «Семейной ипотеке» первоначальный взнос может быть обеспечен выплатой по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище».
Банк Акцепт предлагает в ипотеку автопарковку — место на подземной парковке — по ставке 11% годовых. Сумма кредита от 200 тысяч до 1 млн. рублей.
Снижены ставки по рефинансированию ипотечных кредитов в других банках, теперь ставка для новых клиентов составляет 9,4% годовых, а для зарплатников банка 9%.
Напоминаем, что в июне Банк Акцепт предложил возможность приобретения в ипотеку апартаментов.
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