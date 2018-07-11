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За нацистскую символику забанили видео в соцсети по суду Новосибирска

По требованию прокурора Новосибирской области видеоролик признали запрещенной к распространению в России информацией.

11.07.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

За нацистскую символику забанили видео в соцсети по суду Новосибирска

Соцсети — помойка

Прокуратура Новосибирской области по результатам проверки направила в Железнодорожный районный суд Новосибирска административное исковое заявление о признании распространяемого в сети интернет символа информацией, распространение которой в России запрещено.

Символ схож с нацистской символикой до степени смешения. Тем же судом удовлетворены ранее заявленные требования зампрокурора области о признании запрещенной к распространению информацией видеоролика с использованием свастики, соответствующей нацистской символике. Видеоролик размещен в социальной сети «ВКонтакте». Решение суда вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле прокуратуры области.

справка

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Кодексом об административных правонарушениях РФ установлена ответственность за публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики, сходных с нацистской до степени смешения. Размещение подобных символов и нацистской свастики также является нарушением Федеральных законов «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».


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