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Получает 33 606 рублей в месяц средний бюджетник в Бердске

Зарплаты работников бюджетной сферы сопоставимы со среднеобластными. В культуре и здравоохранении заработки выросли за год на 30%.

11.07.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Получает 33 606 рублей в месяц средний бюджетник в Бердске

Зарплаты растут

Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетных учреждений всех видов экономической деятельности (включая государственное управление и обеспечение военной безопасности) в среднем за I квартал 2018 года составила 33 606 рублей (100,4% к среднеобластному уровню). Об этом сегодня, 11 июля, сообщил Новосибирскстат.

Среди бюджетных организаций социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, искусство, спорт и организация досуга) самая высокая оплата труда в творческой деятельности, деятельности в области искусства и организации развлечений (39 165 рублей), здравоохранении (35 950 рублей). Самый низкий уровень заработной платы по-прежнему в дошкольном образовании (22 196 рублей).

По видам деятельности:
В сельском и лесное хозяйство — 32 543 рублей, в обрабатывающем производстве — 29 213, в обеспечении электроэнергией, газом и паром — 26 231, в водоснабжении, водоотведении, организация сбора и утилизации отходов — 27 717, в строительстве — 31 427, в гостиничном деле и общепите — 22 848, в области информации и связи — 34 411, в деятельности с недвижимым имуществом — 26 542, в научной и технической деятельности — 41 236, в сфере научных исследований и разработок — 45 311, в госуправлении и обеспечении военной безопасности; социальном обеспечении — 37 125, в образовании — 29 184, в дошкольном образовании — 22 196, в здравоохранении и социальных услугах — 34 561, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 33 424, в творчестве, деятельности в области искусства и организации развлечений — 39 165 рублей.

Судя по данным статистиков, средняя зарплата бюджетников в регионе за год выросла на 17%. Максимальный рост произошел в сфере культуры, спорта, творческой деятельности и в здравоохранении — на 34 и 28%. А также в науке и исследованиях — на 23 и 26%.


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