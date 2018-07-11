КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам комнату Надежда 8-913-451-75-16
Срочно! Продам комнату в общежитии!
продам
продам
продам 1-ю квартиру
продам двухкомнатную квартиру
продам 1-ю квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Военное столкновение Украины с Россией исключил Шойгу

Мнение: Опасным после благоустройства станет двор 9-этажки в Бердске

Собственников квартир защитили от двойной оплаты коммунальных услуг

За 700 млн рублей построят школу и детсад в Южном микрорайоне Бердска

За нацистскую символику забанили видео в соцсети по суду Новосибирска

Безнальные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»

Получает 33 606 рублей в месяц средний бюджетник в Бердске

Россияне меньше стали тратить в магазинах

Вандалы оборвали петуньи с клумб городского парка Бердска

Увеличить акцизы на крепкий алкоголь предлагает Минздрав

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


Россияне меньше стали тратить в магазинах

Средний чек за один визит за покупками снизился до 513 рублей.

11.07.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Россияне меньше стали тратить в магазинах

В магазинах Бердска пусто не бывает

Средний чек жителя России за один поход в магазин в июне 2018 года снизился на 1,5% или на 8 руб. по сравнению с маем и составил 513 руб. Об этом сообщает «Ромир».

«Индекс продолжил снижение, которое он демонстрирует третий месяц подряд. По сравнению с июнем прошлого года показатель снизился на 1,9%»,— отмечается в исследовании.

Данные Росстата о социально-экономическом положении в январе–мае фиксируют изменение тренда: наблюдавшееся в начале года сжатие частного потребления постепенно переходит в увеличение расходов домохозяйств.

Укрепление потребительского спроса в мае ранее отмечал ЦБ, передает Ъ. В Банке России наращивание расходов объясняли ростом реальных зарплат и сокращением сбережений, однако отмечали, что темпы увеличения реальных располагаемых доходов населения замедляются, что будет ограничивать спрос со стороны домохозяйств.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Зрелищные соревнования пройдут в конном клубе Бердска Военное столкновение Украины с Россией исключил Шойгу Мнение: Опасным после благоустройства станет двор 9-этажки в Бердске

(1) Комментарий

  1. Аноним

    В продсибе стала тратить больше , а продуктов меньше перешла на новый магазин по соседству с продсибом

    Thumb up 2 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ГОРЯЩИЙ ТУР В ТАЙЛАНД
Бердск-Тревел, Туристское агентство
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика