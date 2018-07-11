Россияне меньше стали тратить в магазинах

Средний чек жителя России за один поход в магазин в июне 2018 года снизился на 1,5% или на 8 руб. по сравнению с маем и составил 513 руб. Об этом сообщает «Ромир».

«Индекс продолжил снижение, которое он демонстрирует третий месяц подряд. По сравнению с июнем прошлого года показатель снизился на 1,9%»,— отмечается в исследовании.

Данные Росстата о социально-экономическом положении в январе–мае фиксируют изменение тренда: наблюдавшееся в начале года сжатие частного потребления постепенно переходит в увеличение расходов домохозяйств.

Укрепление потребительского спроса в мае ранее отмечал ЦБ, передает Ъ. В Банке России наращивание расходов объясняли ростом реальных зарплат и сокращением сбережений, однако отмечали, что темпы увеличения реальных располагаемых доходов населения замедляются, что будет ограничивать спрос со стороны домохозяйств.