Военное столкновение Украины с Россией исключил Шойгу
Мнение: Опасным после благоустройства станет двор 9-этажки в Бердске
Собственников квартир защитили от двойной оплаты коммунальных услуг
За 700 млн рублей построят школу и детсад в Южном микрорайоне Бердска
За нацистскую символику забанили видео в соцсети по суду Новосибирска
Безнальные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»
Получает 33 606 рублей в месяц средний бюджетник в Бердске
Россияне меньше стали тратить в магазинах
Вандалы оборвали петуньи с клумб городского парка Бердска
В продсибе стала тратить больше , а продуктов меньше перешла на новый магазин по соседству с продсибом
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