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Кто-нибудь живёт на микрорайоне Морской?

Нравится или нет? Есть какие-нибудь серьёзные косяки?

11.07.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Rotana Doha:
Кто-нибудь живёт на микрорайоне Морской (ул. Морская, 44)? Нравится или нет? Есть какие-нибудь серьёзные косяки?


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