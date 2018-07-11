Крупнейший в России шахматный турнир «Маэстро» проходит в Бердске

9 июля в Бердске в школе №10 начался 24-й шахматный фестиваль «Маэстро». Это знаковое событие для всех любителей шахмат не только из Сибири, но и со всей страны.

Это же настоящая битва умов, интеллектуальная схватка, а оружием в ней выступает логика, математика и стратегия. И тем необычнее наблюдать, как в этих боях участвуют дети в возрасте от 3 до 15 лет. «Маэстро» направлен на то, чтобы дать самым юным шахматистам возможность полностью реализовать свои таланты. Фестиваль традиционно проводится в Бердске уже в 24 раз. История у фестиваля достаточно богатая. Через его двери прошли сотни и тысячи шахматистов разного уровня мастерства.

— До фестиваля «Маэстро» проходило еще два фестиваля. Они были предшественниками нынешнего мероприятия. Основная идея — чтобы дети могли повышать свое мастерство в шахматах. А сделать это лучше играя с сильными соперниками, правильно? В тех фестивалях я сам еще участвовал. Во Дворце культуры «Родина». Даже фотографии есть, где мы на крыльце, — вспоминает директор фестиваля Михаил Тыщенко, руководитель бердского шахматного центра «Маэстро». — Сейчас (10 июля — прим. ред.) идет второй день основного турнира. Вообще их три: блиц, рапид, ну и классический турнир. Пройдет судейский семинар, будет совместная игра с гроссмейстером. Вести ее будет Павел Малетин, президент федерации шахмат, возможно будут еще какие-то занятия с детьми или разборы партий.

С виду событие не очень крупное, но не позволяйте малому размаху сбить вас с толку. На «Маэстро» съехались люди со всей страны.

— География обширная, видели уже? С многих областей съехались дети и родители. У нас Москва, Петербург, Казахстан, Барнаул, Томская, Омская область. Красноярский край. Республика Тыва. Может быть я что-то упускаю, но очень много мест, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Тыщенко. — Многие постоянно приезжают на турнир. Кто-то десять лет, кто-то пять. Есть, кто вообще впервые здесь.

Турнир «Маэстро» открыт для каждого, но уровень игры здесь достаточно высок. Возможно, новичку будет сложно держать планку, ведь на «Маэстро» выступают дети с повышенным навыком и талантом. В основном едут на фестиваль разрядники. Такой вызов заставляет волноваться за победу и участников, и их родителей. На площадках игры находится родителям нельзя, поэтому здесь все занимаются своими делами в ожидании того, когда их ребенок закончит.

— Кто-то вяжет, кто-то читает. Все внутри переживают. Шахматы — тихая игры, здесь не кричат в группах поддержки, — смеется Полина Яковлева, бабушка одного из шахматистов. — Нашему Мише 8 лет, занимается шахматами с 4 лет. Это ему нравится, он принимает участие во всех турнирах. А шахматы отлично память развивают и логику. Миша хорошо умеет логически объяснять, аргументировать и считать. Это у него шахматная логика.

— У меня дочка. Ей 6 лет. Она приехала сюда в первый раз, на такой крупный турнир. Шахматами занимаемся с сентября, то есть целый учебный год. Муж раньше увлекался шахматами, решили показать ей эту замечательную игру и она втянулась. Ей понравилось. Стала принимать участие в соревнованиях и побеждать в них. Вот решили приехать и сюда, — рассказывает от своем маленьком шахматисте Альбина Лапа. — Я считаю, что шахматы дают большой скачок развития ума в целом, интеллекта, математических способностей. Ну и вообще, собранность, внимательность, дисциплина и умение бороться.

Действительно, пользу шахмат для развития интеллекта сложно переоценить. Игра в шахматы — не только спорт, но и тренажер для ума, по эффективности сравнимый с математикой и музыкой. Логика и умение принимать правильные решения — вот чему могут научить шахматы, считает Павел Малетин, президент федерации шахмат Новосибирской области.

— Мы занимаемся финансированием фестиваля, закрываем расходы. Выполняем информационную функцию. Шахматы сейчас на большом подъеме в стране. Думаю, это связано с победами Сергея Карякина. В последние годы наметилась стойкая тенденция существенного притока детей в шахматные кружки и секции по всей Новосибирской области и по всей стране. Есть позитивная динамика. За четыре года количество детей, занимающихся шахматами, увеличилось в два раза, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Малетин.

Популярность интеллектуального спорта растет, что не может не радовать спортивных чиновников и родителей. Дети развивают аналитические способности, становятся дисциплинированными, что положительно сказывается на учебе в школе, считают участники «Маэстро». Очевидно, что многим юным шахматистам искренне нравится их занятие.

— Игра интересная. Шахматы — это одновременно и игра, и спорт, и искусство. Они развивают, помогают связно мыслить. В шахматах ты продумываешь комбинации, но и в жизни пригодится. Я занимаюсь шахматами 4 года, с первого класса, — рассказывает о своем увлечении Семен Брыкин, юный шахматист.