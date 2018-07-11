КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам 1-ю квартиру
продам двухкомнатную квартиру
продам 1-ю квартиру
Продам комнату, 8-913-894-2506 Ирина
Продам 1-ю
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Крупнейший в России шахматный турнир «Маэстро» проходит в Бердске

Срывается подготовка к зиме из-за долгов КБУ у частной котельной ТГК-1 в Бердске

КПРФ объединила левых и патриотов против повышения пенсионного возраста в Новосибирске

Штрафовать до 1 млн рублей за борщевик в Бердске не планируют, как в Подмосковье

Благодарим! Надёжные партнеры газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Уголовную ответственность за «левый» техосмотр вводит правительство РФ

Река из фекалий течет по лесу в поселке Новом Бердска

«Курьер.Среда.Бердск»: 15 ярких лет вместе!

Благоустроят 1 километр провалов после ремонта коммунальщики Бердска

Конкурс «Бердская красавица-2019»

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


Крупнейший в России шахматный турнир «Маэстро» проходит в Бердске

Москва, Санкт-Петербург, Казахстан, Алтай, Сибирь и другие регионы прислали шахматистов в возрасте от 3 до 15 лет, чтобы определить сильнейших.(ФОТО)

11.07.2018 Автор: Михаил Зюков Фото: Михаила Зюкова Нет комментариев

Крупнейший в России шахматный турнир «Маэстро» проходит в Бердске

Битва умов

9 июля в Бердске в школе №10 начался 24-й шахматный фестиваль «Маэстро». Это знаковое событие для всех любителей шахмат не только из Сибири, но и со всей страны.

Это же настоящая битва умов, интеллектуальная схватка, а оружием в ней выступает логика, математика и стратегия. И тем необычнее наблюдать, как в этих боях участвуют дети в возрасте от 3 до 15 лет. «Маэстро» направлен на то, чтобы дать самым юным шахматистам возможность полностью реализовать свои таланты. Фестиваль традиционно проводится в Бердске уже в 24 раз. История у фестиваля достаточно богатая. Через его двери прошли сотни и тысячи шахматистов разного уровня мастерства.

Крупнейший в России шахматный турнир «Маэстро» проходит в Бердске

В холле школы было шумно

— До фестиваля «Маэстро» проходило еще два фестиваля. Они были предшественниками нынешнего мероприятия. Основная идея — чтобы дети могли повышать свое мастерство в шахматах. А сделать это лучше играя с сильными соперниками, правильно? В тех фестивалях я сам еще участвовал. Во Дворце культуры «Родина». Даже фотографии есть, где мы на крыльце, — вспоминает директор фестиваля Михаил Тыщенко, руководитель бердского шахматного центра «Маэстро». — Сейчас (10 июля — прим. ред.) идет второй день основного турнира. Вообще их три: блиц, рапид, ну и классический турнир. Пройдет судейский семинар, будет совместная игра с гроссмейстером. Вести ее будет Павел Малетин, президент федерации шахмат, возможно будут еще какие-то занятия с детьми или разборы партий.

Крупнейший в России шахматный турнир «Маэстро» проходит в Бердске

Ходы делать никто не торопиться

С виду событие не очень крупное, но не позволяйте малому размаху сбить вас с толку. На «Маэстро» съехались люди со всей страны.

— География обширная, видели уже? С многих областей съехались дети и родители. У нас Москва, Петербург, Казахстан, Барнаул, Томская, Омская область. Красноярский край. Республика Тыва. Может быть я что-то упускаю, но очень много мест, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Тыщенко. — Многие постоянно приезжают на турнир. Кто-то десять лет, кто-то пять. Есть, кто вообще впервые здесь.

Крупнейший в России шахматный турнир «Маэстро» проходит в Бердске

Шахматы — игра про принятие стратегических решений

Турнир «Маэстро» открыт для каждого, но уровень игры здесь достаточно высок. Возможно, новичку будет сложно держать планку, ведь на «Маэстро» выступают дети с повышенным навыком и талантом. В основном едут на фестиваль разрядники. Такой вызов заставляет волноваться за победу и участников, и их родителей. На площадках игры находится родителям нельзя, поэтому здесь все занимаются своими делами в ожидании того, когда их ребенок закончит.

Крупнейший в России шахматный турнир «Маэстро» проходит в Бердске

Иногда организаторы делали объявления родителям участников

— Кто-то вяжет, кто-то читает. Все внутри переживают. Шахматы — тихая игры, здесь не кричат в группах поддержки, — смеется Полина Яковлева, бабушка одного из шахматистов. — Нашему Мише 8 лет, занимается шахматами с 4 лет. Это ему нравится, он принимает участие во всех турнирах. А шахматы отлично память развивают и логику. Миша хорошо умеет логически объяснять, аргументировать и считать. Это у него шахматная логика.

Крупнейший в России шахматный турнир «Маэстро» проходит в Бердске

Родители наблюдали за игрой через стеклянные двери

— У меня дочка. Ей 6 лет. Она приехала сюда в первый раз, на такой крупный турнир. Шахматами занимаемся с сентября, то есть целый учебный год. Муж раньше увлекался шахматами, решили показать ей эту замечательную игру и она втянулась. Ей понравилось. Стала принимать участие в соревнованиях и побеждать в них. Вот решили приехать и сюда, — рассказывает от своем маленьком шахматисте Альбина Лапа. — Я считаю, что шахматы дают большой скачок развития ума в целом, интеллекта, математических способностей. Ну и вообще, собранность, внимательность, дисциплина и умение бороться.

Крупнейший в России шахматный турнир «Маэстро» проходит в Бердске

Альбина Лапа, мама одного из шахматистов

Действительно, пользу шахмат для развития интеллекта сложно переоценить. Игра в шахматы — не только спорт, но и тренажер для ума, по эффективности сравнимый с математикой и музыкой. Логика и умение принимать правильные решения — вот чему могут научить шахматы, считает Павел Малетин, президент федерации шахмат Новосибирской области.

— Мы занимаемся финансированием фестиваля, закрываем расходы. Выполняем информационную функцию. Шахматы сейчас на большом подъеме в стране. Думаю, это связано с победами Сергея Карякина. В последние годы наметилась стойкая тенденция существенного притока детей в шахматные кружки и секции по всей Новосибирской области и по всей стране. Есть позитивная динамика. За четыре года количество детей, занимающихся шахматами, увеличилось в два раза, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Малетин.

Крупнейший в России шахматный турнир «Маэстро» проходит в Бердске

Петр Малетин, президент федерации шахмат

Популярность интеллектуального спорта растет, что не может не радовать спортивных чиновников и родителей. Дети развивают аналитические способности, становятся дисциплинированными, что положительно сказывается на учебе в школе, считают участники «Маэстро». Очевидно, что многим юным шахматистам искренне нравится их занятие.

Крупнейший в России шахматный турнир «Маэстро» проходит в Бердске

Семен Брыкин, участник турнира

— Игра интересная. Шахматы — это одновременно и игра, и спорт, и искусство. Они развивают, помогают связно мыслить. В шахматах ты продумываешь комбинации, но и в жизни пригодится. Я занимаюсь шахматами 4 года, с первого класса, — рассказывает о своем увлечении Семен Брыкин, юный шахматист.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Крупнейший в России шахматный турнир «Маэстро» проходит в Бердске Кто-нибудь живёт на микрорайоне Морской? Срывается подготовка к зиме из-за долгов КБУ у частной котельной ТГК-1 в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Оформление и выдача автокредита.
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика