КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам 1-ю квартиру
продам двухкомнатную квартиру
продам 1-ю квартиру
Продам комнату, 8-913-894-2506 Ирина
Продам 1-ю
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Крупнейший в России шахматный турнир «Маэстро» проходит в Бердске

Срывается подготовка к зиме из-за долгов КБУ у частной котельной ТГК-1 в Бердске

КПРФ объединила левых и патриотов против повышения пенсионного возраста в Новосибирске

Штрафовать до 1 млн рублей за борщевик в Бердске не планируют, как в Подмосковье

Благодарим! Надёжные партнеры газеты «Курьер.Среда.Бердск»

Уголовную ответственность за «левый» техосмотр вводит правительство РФ

Река из фекалий течет по лесу в поселке Новом Бердска

«Курьер.Среда.Бердск»: 15 ярких лет вместе!

Благоустроят 1 километр провалов после ремонта коммунальщики Бердска

Конкурс «Бердская красавица-2019»

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


Штрафовать до 1 млн рублей за борщевик в Бердске не планируют, как в Подмосковье

Бороться с ядовитым сорняком должна научить горожан бердская власть, чтобы не платить миллионы из бюджета на его уничтожение.

11.07.2018 Автор: Татьяна Назарова Фото: pixabay.com Нет комментариев

Штрафовать до 1 млн рублей за борщевик в Бердске не планируют, как в Подмосковье

Семена борщевика созревают в период с июля по сентябрь

Власти Подмосковья предложили ввести штраф до 1 млн рублей за борщевик. Как сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, законопроект примут до конца 2018 года. Крупные штрафы предъявят владельцам участков, которые не принимают меры по избавлению от ядовитого сорняка.

— Серьёзный штраф – от 150 тысяч рублей до 1 миллиона мы предполагаем для юридических лиц. До нескольких десятков тысяч рублей, примерные цифры 20-50 тысяч рублей для должностных лиц. Для физических – в пределах 3- 5 тысяч рублей, — объясняет на сайте министр сельского хозяйства Андрей Разин.

По информации с сайта ведомства Московской области, в 2018 году из бюджета выделено 300 млн. рублей на борьбу с борщевиком на территории региона. Такие меры обусловлены опасностью распространения сорняка. Борщевик Сосновского неблагоприятно влияет на плодородные земли и культуры.

Для Новосибирской области такие мероприятия ещё не запланированы, но вполне возможно, что подобное наказание вскоре будет рассмотрено и в других регионах.

— Эта проблема актуальна для всей России. Так получилось, что борщевик был разведён искусственно. Думали, что он решит вопросы по питанию скота, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» экс-начальник бердского отдела охраны окружающей среды Вячеслав Власов. — Борщевик — очень сильный аллерген. Разрастается он кругом, это неприхотливое растение. Администрации нужно проводить пропаганду населения, обучать людей избавляться от борщевика на начальном этапе. Когда только появляются цветочки — надо его срывать. Если он не даст семена, то на следующий год его уже не будет. Надо с ним бороться, иначе потом мы также будем платить из бюджета миллионы.

Цветет борщевик в июле-августе и распространяется семенным путём. Одно соцветие может иметь в себе более 20 тысяч семян. Поэтому отсутствие своевременного избавления от него может привести к негативным последствиям.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Крупнейший в России шахматный турнир «Маэстро» проходит в Бердске Кто-нибудь живёт на микрорайоне Морской? Срывается подготовка к зиме из-за долгов КБУ у частной котельной ТГК-1 в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Оформление и выдача автокредита.
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика