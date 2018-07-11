Штрафовать до 1 млн рублей за борщевик в Бердске не планируют, как в Подмосковье

Власти Подмосковья предложили ввести штраф до 1 млн рублей за борщевик. Как сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, законопроект примут до конца 2018 года. Крупные штрафы предъявят владельцам участков, которые не принимают меры по избавлению от ядовитого сорняка.

— Серьёзный штраф – от 150 тысяч рублей до 1 миллиона мы предполагаем для юридических лиц. До нескольких десятков тысяч рублей, примерные цифры 20-50 тысяч рублей для должностных лиц. Для физических – в пределах 3- 5 тысяч рублей, — объясняет на сайте министр сельского хозяйства Андрей Разин.

По информации с сайта ведомства Московской области, в 2018 году из бюджета выделено 300 млн. рублей на борьбу с борщевиком на территории региона. Такие меры обусловлены опасностью распространения сорняка. Борщевик Сосновского неблагоприятно влияет на плодородные земли и культуры.

Для Новосибирской области такие мероприятия ещё не запланированы, но вполне возможно, что подобное наказание вскоре будет рассмотрено и в других регионах.

— Эта проблема актуальна для всей России. Так получилось, что борщевик был разведён искусственно. Думали, что он решит вопросы по питанию скота, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» экс-начальник бердского отдела охраны окружающей среды Вячеслав Власов. — Борщевик — очень сильный аллерген. Разрастается он кругом, это неприхотливое растение. Администрации нужно проводить пропаганду населения, обучать людей избавляться от борщевика на начальном этапе. Когда только появляются цветочки — надо его срывать. Если он не даст семена, то на следующий год его уже не будет. Надо с ним бороться, иначе потом мы также будем платить из бюджета миллионы.

Цветет борщевик в июле-августе и распространяется семенным путём. Одно соцветие может иметь в себе более 20 тысяч семян. Поэтому отсутствие своевременного избавления от него может привести к негативным последствиям.