Срывается подготовка к зиме из-за долгов КБУ у частной котельной ТГК-1 в Бердске

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Нерентабельно, — бросьте этот бизнес,в том-то и дело,что даже сверхрентабельно,потому и продолжают обескровливать бердчан,набивая свою ненасытную утробу все новыми сверхдоходами.
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Совсем совести нет! Создали систему вывода денег из муниципального передроияти в частную компанию . Из областного бюджета гасили долги и снова возникают . Это будет бесконечно, пока не прекратиться убыточное сотрудничество.
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Глянь-ка, а ведь цифры-то совпадают!
Пособников в хищении воды на 170 млн руб. в Бердске Дыненкова и Оленича выпустили из СИЗО
http://www.kurer-sreda.ru/2018/07/10/362808-posobnikov-v-xishhenii-vody-na-170-mln-rub-v-berdske-dynenkova-i-olenicha-vypustili-iz-sizo
Барской рукой переложил из одного корыта в другое 170 миллионов?
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