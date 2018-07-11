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Срывается подготовка к зиме из-за долгов КБУ у частной котельной ТГК-1 в Бердске

За прошлый отопительный сезон муниципальные коммунальщики задолжали частнику 178 млн рублей. В ТГК-1 нет средств для закупки нормативного запаса топлива.

11.07.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.

Срывается подготовка к зиме из за долгов КБУ у частной котельной ТГК 1 в Бердске

Котельная ТГК-1 работает по параметрам, заданным КБУ

Из-за долгов Комбината бытовых услуг не может подготовиться к отопительному сезону частная котельная ТГК-1 в Бердске. КБУ задолжало частнику за прошлый отопительный сезон 178 млн рублей.

Частная котельная ТГК-1 продолжает подготовку к отопительному сезону. Ремонтные работы идут по плану. Топливо остается на прежнем уровне: по углю 1900 тонн, по мазуту 4 тонны, доложил на штабе по подготовке к зиме 11 июля руководитель ТГК-1 Антон Блинов.

— На 1 июля задолженность КБУ перед нами была 178 млн рублей за тепловую энергию в прошлом отопительном сезоне. При текущей скорости расчетов мы сможем продолжить подготовку в плане ремонтных работ, но никак не сможем озаботиться пополнением запасов топлива. Нормативный запас топлива создать — это стоит 40 млн рублей. А плюс мы еще должны за топливо прошлого отопительного сезона. Давайте процент расщепления увеличивать, давайте деньги какие-то искать. То что мы сейчас имеем — мы не подготовимся к отопительному сезону, — резюмировал Блинов.

По словам вице-мэра по строительству и ЖКХ Владимира Захарова, данный вопрос будет решаться.


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(3) Комментариев

  1. Василий

    Нерентабельно, — бросьте этот бизнес,в том-то и дело,что даже сверхрентабельно,потому и продолжают обескровливать бердчан,набивая свою ненасытную утробу все новыми сверхдоходами.

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  2. Дмитрий

    Совсем совести нет! Создали систему вывода денег из муниципального передроияти в частную компанию . Из областного бюджета гасили долги и снова возникают . Это будет бесконечно, пока не прекратиться убыточное сотрудничество.

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  3. Аноним

    Глянь-ка, а ведь цифры-то совпадают!
    Пособников в хищении воды на 170 млн руб. в Бердске Дыненкова и Оленича выпустили из СИЗО
    http://www.kurer-sreda.ru/2018/07/10/362808-posobnikov-v-xishhenii-vody-na-170-mln-rub-v-berdske-dynenkova-i-olenicha-vypustili-iz-sizo

    Барской рукой переложил из одного корыта в другое 170 миллионов?

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