Срывается подготовка к зиме из-за долгов КБУ у частной котельной ТГК-1 в Бердске

Из-за долгов Комбината бытовых услуг не может подготовиться к отопительному сезону частная котельная ТГК-1 в Бердске. КБУ задолжало частнику за прошлый отопительный сезон 178 млн рублей.

Частная котельная ТГК-1 продолжает подготовку к отопительному сезону. Ремонтные работы идут по плану. Топливо остается на прежнем уровне: по углю 1900 тонн, по мазуту 4 тонны, доложил на штабе по подготовке к зиме 11 июля руководитель ТГК-1 Антон Блинов.

— На 1 июля задолженность КБУ перед нами была 178 млн рублей за тепловую энергию в прошлом отопительном сезоне. При текущей скорости расчетов мы сможем продолжить подготовку в плане ремонтных работ, но никак не сможем озаботиться пополнением запасов топлива. Нормативный запас топлива создать — это стоит 40 млн рублей. А плюс мы еще должны за топливо прошлого отопительного сезона. Давайте процент расщепления увеличивать, давайте деньги какие-то искать. То что мы сейчас имеем — мы не подготовимся к отопительному сезону, — резюмировал Блинов.

По словам вице-мэра по строительству и ЖКХ Владимира Захарова, данный вопрос будет решаться.