Благоустроят 1 километр провалов после ремонта коммунальщики Бердска

C 11 июля начнет работу по благоустройству провалов Комбината бытовых услуг подрядчик в Бердске.

— Подрядчик заходит на ул. Рогачева, начинает делать там участок. Есть перечень всех объектов по восстановлению благоустройства. Это порядка 20 объектов, которые совсем горячие, которые будут делать в первую очередь, остальные после. С подрядчиком на сегодняшний день все улажено, — расказал 1 июля на штабе по подготовке к зиме замдиректор КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко.

Общая площадь участков, на которых проведут благоустройство — 1000 кв. метров.

Начальник административно-технической инспекции Павел Дятлов попросил Алексеенко направить к ним график благоустройства провалов.

— Жителей нужно информировать. Они, как правило, обращаются к нам, — отметил Павел Дятлов.