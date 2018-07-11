КПРФ объединила левых и патриотов против повышения пенсионного возраста в Новосибирске

Подписание соглашения состоялось в помещении Новосибирского областного комитета КПРФ. Левые и патриотические организации Новосибирска объединились, чтобы противостоять повышению пенсионного возраста.

10 июля в помещении Новосибирского областного комитета КПРФ было многолюдно. Здесь собрались представители 11 левых и патриотических движений: КПРФ представлял второй секретарь Новосибирского областного комитета Ренат Сулейманов, комитет «Пенсионеры за достойную жизнь» — заместитель председателя комитета Юрий Зимин, РКСМ — Михаил Велигжанин, НПСР — Владимир Иванов, фонд «Мы против коррупции» — Виктор Сорокин, РОТ-ФРОНТ — Сергей Крупенько, «Партию дела» — Олег Викторович, РКРП — Олег Мецлер, ЛКСМ РФ — секретарь областного комитета Виталий Саликов, ВЖС «Надежда России» — руководитель регионального отделения Вера Гарманова, присутствовали также представители «Левого фронта». У представителей этих движений были сложные отношения друг к другу, но тем не менее они объединились — «благодарить» за это надо предлагаемое правительством Медведева повышение пенсионного возраста.

За плечами у собравшихся — десятки акций, комитет «Пенсионеры за достойную жизнь» и ЛКСМ РФ ранее проводил митинги, КПРФ провела пикет против повышения пенсионного возраста. Так что неудивительно, что левые силы Новосибирска оставили былые разногласия и объединились. Как отметил, открывая мероприятие, Ренат Сулейманов, 11 политических сил договорились о совместных действиях, чтобы остановить так называемую пенсионную реформу:

— Это не реформа, это — односторонний отказ государства от исполнения обязательств перед гражданами, это — антисоциальное, антиконституционное решение. Мы договорились о трех формах координация действий: проведение совместных протестных акций, участие в общефедеральном референдуме, инициированном КПРФ, сбор подписей в рамках общенародного опроса, которые не имеют юридической силы, но показывают отношение граждан.

В объединении — наша сила

Фактическое закрепление договоренностей завершилось подписанием соглашения о создании Координационного совета по протестным мероприятиям в ответ на повышение пенсионного возраста. Соглашение, как подчеркнул Ренат Сулейманов, открыто для подписания всеми политическими силами. Олег Викторович заметил, что в Новосибирске имеется давний опыт взаимодействии при появлении реально волнующей всех проблемы:

— Абсолютно всех жителей нашей страны коснется пенсионная афера. В объединении — наша сила.

По словам представителя РКРП Олега Мецлера, показательно, что левые силы Новосибирска объединились против повышения пенсионного возраста:

— Именно коммунисты понимают, что реформа проходит в интересах крупного капитала, капиталистов и олигархов. Причина не в том, что плохие люди у власти, а в том, что в стране капитализм.

Юрий Зимин (комитет «Пенсионеры — за достойную жизнь), как всегда, выступил эмоционально:

— Мы бьемся не за себя, а за будущее детей и внуков. Пенсионная реформа — это та же ошибка, как и развал Советского Союза. Правительство исповедует философия наперсточника — лишь бы что-то отобрать. Призываем и центристов, и правых, и левых принять участие в борьбе с пенсионной реформой.

«Можем потерять будущее»

От РКСМ выступил Михаил Велигжанин, ранее уже выступавший на митинге 28 июня:

— Если мы не предпримем действий, то мы просто потеряем будущее.

Представитель партии «РОТ-ФРОНТ» Сергей Крупенько напомнил, что в мире за счет научно-технического прогресса постоянно повышается производительность труда, во Франции уже введена 35-часовая рабочая неделя. Так что, говоря о западном опыте в качестве аргумента для повышения пенсионного возраста, правительство уходит от проблем:

— Мы должны бороться за то, чтобы снижать пенсионный возраст до 50 лет до мужчин и 40 лет для женщин. Трудящиеся вынуждены защищаться, буржуазия сама приводит к консолидации протеста. В дальнейшем появятся новые формы взаимодействия и лозунги вплоть до всеобщей политической забастовки.

От НПСР выступил Владимир Иванов, активный участник избирательной кампании Павла Грудинина:

— Мы ждали усиление борьбы с российским народом после так называемых выборов 18 марта. Власть должна принадлежать народу, именно он должен высказать свое мнение. Но без организующей силы не будет движения народа в защиту своих прав.

Секретарь Новосибирского областного комитета ЛКСМ РФ Виталий Саликов рассказал о митинге, который состоялся 8 июля, где участвовали представители молодежи из 8 регионов. Молодые коммунисты рассказывали, что в некоторых республиках, например, в Тыве, продолжительность жизни мужчин ниже установленной планки в 60 лет.

Вера Гарманова напомнила, что многие женщины предпенсионного возраста 18 марта голосовали за власть, призвала их очнуться, подключиться к борьбе за свои права.

Первый шаг сделан, теперь созданной коалиции необходимо доказать свою эффективность. Собственно говоря, основные вопросы касались именно этого. Ренат Сулейманов подчеркнул, что все зависит от работы подписавших соглашение политических сил:

— По данным социологических опросов, свыше 90% выступают против реформы, до 43% готовы участвовать в акциях протеста, наша задача — эту часть населения организовать и вывести ее на улицы. Думаем, что участие разных организаций дает синергетический эффект.

Источник: КПРФ