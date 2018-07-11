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Эвакуировали последних детей из затопленной пещеры в Таиланде

Спасательная операция длилась больше недели. Сейчас оцепление на месте происшествия снято.

11.07.2018 Фото: newsru.com 4 коммент.

Эвакуировали последних детей из затопленной пещеры в Таиланде

Спастели эвакуировали из пещеры 13 человек

Спасатели в Таиланде доставили в больницу Прачанукро четырех школьников и их тренера, которые во вторник были выведены из пещеры Кхао Луанг. Кадры транспортировки транслировал телеканал Thai PBC.

Сначала вертолет Ми-17 перевез в медицинское учреждение последнего — 12-го по счету эвакуированного мальчика. 25-летний тренер футбольной команды был доставлен на другом вертолете. Они были выведены из подземелья около 17:40 по местному времени (13:40 мск). Таким образом, на осмотр врачей и транспортировку школьника и тренера ушло более трех часов.

Первая машина прибыла к медицинскому учреждению в районе 20:40 (16:40 мск), вторая — в 20:50 (16:50 мск). Оба автомобиля аплодисментами встречала толпа. Сразу после проезда последней скорой помощи оцепление дороги было снято.

Ранее во вторник в больницу города Чианграй, где уже находятся две группы спасенных детей, были доставлены трое ребят. Их переправили на двух вертолетах. Ожидается, что они пробудут в медицинском учреждении в карантине еще неделю.

Источник: ТАСС


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(4) Комментариев

  1. Эрвин

    наши бы пока согласовывали, пещеры бы затопило, потом бы сказали что они бы всё равно не успели.

    Thumb up 0 Thumb down 7

    • местный

      Выдумать ситуацию, самому решить как будут решать и потом возмущаться…
      Чтож, ваш уровень понятен! Сочувствую….

      Thumb up 6 Thumb down 0

  2. Аноним

    Ну вот, а я так надеялся посмотреть на минимубмарику Маска в работе….
    Интересно: как бы реально эта его труба работала?….

    Thumb up 3 Thumb down 0

    • Вася

      Там ничего сложного, герметически закрытая труба на одного человека, поступает кислород из баллонов. Её волокут два водолаза.

      Thumb up 0 Thumb down 0

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