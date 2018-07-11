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Включат горячую воду 12 июля в Микрорайоне Бердска

К четвергу забетонируют последние 20 метров саркофага отремонтированного канализационного коллектора. Это позволит дать воду микрорайоновцам, жившим без нее почти месяц.

11.07.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Славы Душина 2 коммент.

Включат горячую воду 12 июля в Микрорайоне Бердска

Бетонный саркофаг скрывает трубу канализационного коллектора в Бердске

В четверг, 12 июля, в Микрорайоне Бердска появится горячая вода, которой не было почти месяц. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», воду отключили в Микрорайоне 17 июня в связи с началом гидравлических испытаний на магистральных сетях от котельной «Новой». Первоначально планировалось возобновить подачу горячей воды 24 июня.

Однако 22 июня во время испытаний образовался порыв на трубопроводе. Тогда предварительные сроки включения горячей воды сдвинулись «примерно на неделю» — до 29 числа. Но в связи с крупной коммунальной аварией на канализационном коллекторе в районе ул. Ушакова, было решено продлить «безводный режим», чтобы снизить объем сточных вод, сбрасываемых в канализацию.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 11 июля, горячую воду дадут микрорайоновцам 12 июля. К этому времени, забетонируют последние 20 метров саркофага отремонтированного канализационного коллектора на ул. Ушакова. Об этом в среду сообщили на совещании бердских коммунальщиков и жилищников.

После масштабного обвала коллектора 20 июня, когда фекальные воды начали вырываться наружу, власть Бердска приняла решение раскопать 316 метров канализационной трубы и заменить ее, так как бетонный коллектор возрастом 50 лет полностью разрушился. Областной бюджет выделил на эти цели 30 млн рублей после того, как ситуация в Бердска была признана чрезвычайной. И вот работы по ликвидации крупной коммунальной аварии подходят к концу. Фекальную реку удалось обуздать, бердчанам дадут горячую воду.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Видимо они получают моральное удовольствие, зная, что люди мучуются пятую неделю без горячей воды.

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  2. 777

    А мне вчера сказали в диспетчерской ЖКС, что ориентировочно до 16 июля воды не будет.

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