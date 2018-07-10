Имя погибшего в крушении Ми-24 в Сирии штурмана хотят увековечить в Бердске

В Бердске Новосибирской области собирают подписи, чтобы установить мемориальную доску в честь штурмана Валерия Матвеева, погибшего в декабре 2017 года в Сирии при крушении вертолета Ми-24. Одноклассники летчика считают это делом чести, однако увековечить память немедленно мешают нормативные документы, предписывающие устанавливать мемориальные доски не ранее 10 лет после кончины увековечиваемого лица.

Улетел, чтобы не вернуться

Гибель старшего штурмана воинской части 12739 (авиабаза Толмачево), подполковника Валерия Матвеева стала шоком для его родных и друзей. Прекрасная жена, две красавицы-дочки, третья малышка родилась за 11 месяцев до его последней командировки. Еще пару лет, и он бы уволился на пенсию.

Когда 4 января штурмана авиации Валерия Матвеева хоронили в Бердске, представители ЦВО и авиабазы сказали про него: «Летчик от бога», пообещали, что семья ни в чем не будет нуждаться. В эти же дни в Пугачеве Саратовской области родные и близкие простились со вторым летчиком, майором Артемом Кулешом, также разбившемся при крушении вертолета Ми-24. Официальная версия: вертолет Ми-24 осуществлял боевое сопровождение Ми-8 в провинцию Хама; произошла техническая катастрофа.

Заместитель командира по работе с личным составом войсковой части 12739, подполковник Александр Нерлих пояснил, что специальная комиссия проводит проверку. Пока можно сказать, что отказа техники и огневого воздействия на вертолет не было. Экипаж возвращался, попал в плохие метеоусловия, не зависящие от летного состава. Документы на награждение пилотов Орденом Мужества находятся на подписи Президента РФ.

Улыбался и пожимал плечами: «Я умею только летать»

Идея увековечить память штурмана Валерия Матвеева в стенах школы, где он получил первые уроки жизни, родилась на его поминках. Одноклассница Алика Пытьева, погибшего в Чечне в 1999 году, сказала однокласснице Валерия Матвеева Юлии Комышан:

«Есть же в школе мемориальная доска памяти Алика, почему не сделать такую же Валере?»

Кстати, так получилось, что Альберт Пытьев и Валерий Матвеев выпустились из восьмой школы в один тот же год: один учился в «Б», классе, другой в «В».

Валера давно уже жил одной мечтой: покорить небо, вспоминает Юля. И если многие ребята до последнего не могли определиться, куда пойдут после школы, то два мальчика — Валера Матвеев и Саша Дьяконов — точно знали: в летное училище. Матвеев готовился к этому: занимался лыжами, бегал на аэродром в ДОСААФ. Не остановила его и проблема здоровья, которая тормозила мечту: гайморит. И тогда Саша сделал снимок, Валера подал в приемную комиссию чужой результат — так друг помог ему стать летчиком.

— Помню, как мы стоим после сдачи последнего экзамена. Я говорю: «Валера, ну что тебе далось это военное училище? Иди в торговый, сразу на квартиру заработаешь». А он только пожимал плечами и улыбался. И потом, в лихие 90-ые годы, когда военные получали нищенскую зарплату, а у их семьи все еще не было своего жилья, я возвращалась к этому разговору: «Ну, получи какую-нибудь другую специальность, уйди в запас». И он снова говорил, что умеет только летать. И так служил в авиации до последнего. Лишь шесть лет назад им удалось обрести долгожданную квартиру в «Чистой слободе», раньше все по съемным да служебным жили.

О службе особо не распространялся, но Юля знала, что он несколько раз был в Чечне, выполнял миротворческую миссию в Африке, второй раз полетел в Сирию. В 2004 году Матвеев перевелся в Бердский вертолетный полк.

Пока память жива

Юля с энтузиазмом взялась за реализацию инициативы одноклассников. Сначала обратилась в воинскую часть № 12739, в составе которой Матвеев выполнял боевые задачи в Сирии и погиб. Командование авиабазы поддержало инициативу одноклассников и направило директору школы № 8 ходатайство с просьбой разместить памятную доску в память трагически погибшего военнослужащего. Инициативная группа подготовила письма в управление образования, к которому относится образовательное учреждение. И здесь бердчан ожидало серьезное препятствие. В ответе сказано, что, согласно «Положению о мемориальных досках и других памятных знаках на территории Бердска», мемориальные доски устанавливаются не ранее 10 лет после кончины увековечиваемого лица или свершившегося события. Правда, в нем отмечено, что специалистами отдела культуры внесены изменения в положение, что вопрос будет рассмотрен на заседании совета по сохранению культурного наследия и вынесен на сессию совета депутатов.

Как удалось узнать, заседание совета состоялось, его участники решили сократить сроки увековечивания до трех лет, а для таких исключительных случаев – и вовсе исключить. Осталось обсудить вопрос на сессии совета депутатов.

Юлия попросила помощи у майора запаса Олега Козинченко, который служил в вертолетном полку с Матвеевым, и возможность увековечивания памяти о погибшем летчике обсудили на объединенном совете ветеранов боевых действий. Вышла на областной совет ветеранов, где ей предложили пока идти другим путем. И теперь задача инициативной группы: собрать 50 подписей бердчан, обратиться в совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Бердска с ходатайством о занесении имени штурмана Валерия Матвеева на пилоны мемориала «Воинскому братству защитников Отечества».

— Вы поймите: Валера не мельком в Бердске был, он здесь родился! Закончил 10 классов, научился летать. Здесь он служил в вертолетном полку. Похоронен. Здесь живет его мать.

Я готова даже за свой счет установить мемориальную доску памяти боевого летчика, с которым дружила всю жизнь. И мне все помогают: военные, администрация, его коллеги-летчики.

Нам что — пока забыть, а потом вспомнить?

— К сожалению, люди сами создали условности и препятствия, которые не позволяют этой благородной идее воплотиться в жизнь, — отметил зам.командира в/ч № 12739 Александр Нерлих, который изначально был «за».

Майор в отставке, прошедший Афган, Чечню, Африку, Северную Осетию Олег Козинченко убежден: установка мемориальной доски Валерию через 10 или несколько лет теряет всякий смысл.

— Вертолет потерпел крушение на территории, где велись боевые действия, там любой вылет считается боевым. Обыватели никогда не смогут разобраться в наших авиационных тонкостях.

Валера был замечательный светлый человек и классный штурман: он отвечал за всю навигацию авиабазы. Я считаю, что нужно выносить этот вопрос на сессию. Причем, даже если депутаты решат сократить сроки увековечивания памяти о событиях и личностях, которые внесли достойный вклад в историю города, то по экипажу Валерия Матвеева и Артема Кулиша нужно принимать отдельное решение, чтобы сделать это сейчас.

Источник: vn.ru