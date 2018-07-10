Купил дом с 12 кг ртути житель Новосибирска

В Новосибирске местный житель в подполе своего дома обнаружил четыре емкости с серебристой жидкостью. На место оперативно выехала группа химиков муниципальной аварийно-спасательной службы и полиция.

В частном доме проведены замеры, чтобы определить, было ли испарение вещества. По предварительным данным, емкости были закрыты и не повреждены, всего в них находилось около 10-12 килограмм ртути, предельно допустимые концентрации паров превышены незначительно. Ситуация находится под контролем. Емкости вывезены для последующей утилизации.

Сотрудники МЧС напоминают жителям порядок действий на случай, если дома разбился обычный ртутный градусник?

Необходимо открыть окна, чтобы проветрить помещение. Затем нужно надеть резиновые перчатки, влажную марлевую повязку или респиратор и начать собирать ртуть. Ни в коем случае нельзя использовать для этого пылесос. Воздух, продуваемый и прогреваемый пылесосом, только ускорит испарение металла. К тому же из-за ртути, попавшей внутрь прибора, его потом придется утилизировать (выбросить). Он тоже станет источником распространения паров ртути

Не рекомендуют специалисты подметать ртуть веником или вытирать тряпкой. Это приводит к увеличению зараженной поверхности.

Проще всего собирать серебристые шарики при помощи резиновой груши. Не менее эффективен сбор при помощи медицинского шприца без иголки. Можно это сделать и с помощью двух листов влажной бумаги. Самые мелкие и почти невидимые частицы ртути лучше собирать с использованием широкого канцелярского скотча. Для эффективного сбора ртути желательно использовать фонарик, снизив освещённость места сбора. Луч света стелющимся по полу образом направлять на место розлива, параллельно полу.

Собранную ртуть необходимо поместить в ёмкость, наполненную обычной водой и закрыть герметично крышкой. Туда же надо поместить средства, которые использовались для сбора, все они подлежат утилизации.

После этого на месте разлива ртути необходимо провести химическую обработку (демеркуризацию): пол и соприкасающиеся с ртутью предметы необходимо помыть концентрированным раствором, состоящим из одной столовой ложки любого стирального порошка, одной ложки пищевой соды, одного колпачка хлорсодержащего средства или раствора марганцовки на один литр воды.

Ни в коем случае нельзя собранную ртуть выливать в унитаз или выкидывать в мусоропровод.

Герметично закрытую банку с собранной ртутью необходимо сдать в специализированную организацию, осуществляющую её прием и утилизацию.

Источник: МЧС