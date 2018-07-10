Эксперты: дистанцировалась от обсуждения повышения пенсионного возраста власть Новосибирской области

Лишь 27 из 84 регионов России в той или иной степени солидаризировались с пенсионной реформой, предложенной правительством, следует из рейтинга социально-политической устойчивости регионов России фонда «Петербургская политика» (есть в распоряжении Дождя). 41 регион решил дистанцироваться от реформы или не высказываться о ней, а в двух регионах инициативу и вовсе перехватили ее критики.

По данным фонда, 24 региона уклонились от содержательной реакции на пенсионную реформу. Это, в частности, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский и Приморский край, Тверская область. Их власти указывали на то, что вопрос не относится к полномочиям региона, и на отпуска депутатов, которые пока не могут выступить с общей позицией.

Москва и Московская область стали единственными регионами, власти которых решили перенести акцент на встречные социальные меры, а именно транспортные льготы. Еще 15 регионов «мягко дистанцировались» от реформы. Это, в частности, Крым, Якутия, а также Архангельская, Астраханская, Воронежская, Иркутская, Магаданская, Новосибирская, Орловская и Ярославская области.

Власти в двух республиках — Марий Эл и Хакасии — утратили инициативу, отметили в фонде. В первой основным организатором информационных поводов стала Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, а во второй с резкой критикой реформы выступили муниципалитеты.

Среди 11 регионов, которые полностью поддержали пенсионную реформу, — Алтай, Башкортостан, Бурятия, Мордовия, Чувашия, Хабаровский край, Амурская, Калининградская, Кировская, Ленинградская, Тамбовская области. Еще 16 регионов осторожно солидаризировались с пенсионной реформой; в их числе Санкт-Петербург, республики Адыгея, Коми, Удмуртия, а также Калужская, Новгородская, Саратовская, Смоленская, Тульская области.

Фонд не нашел информации о реакции элит на реформу в 14 регионах; в их числе Дагестан, Калмыкия, Северная Осетия, а также Владимирская, Вологодская, Костромская, Курская, Нижегородская, Псковская и Рязанская области.

Законопроект о повышении пенсионного возраста правительство одобрило 14 июня, а 16 июня внесло его в Госдуму. Пенсионный возраст предлагается повышать с 2019 года постепенно: до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году).

Госдума направила законопроект в региональные парламенты для внесения дополнительных предложений. Отзывы будут приниматься до 17 июля. В Мосгордуме уже заявили, что не успеют рассмотреть отзыв на законопроект до этого времени. Губернатор Иркутской области и член КПРФ Сергей Левченко пообещал направить отрицательный отзыв, объяснив это необходимостью повышать не пенсионный возраст, а производительность труда.

Источник: Дождь