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С мафией сравнил правительство России вернувшийся из Москвы американский сенатор Кеннеди

Также Джон Нили Кеннеди выразил уверенность в отсутствии в России политической философии, помимо философии денег и силы.

10.07.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

С мафией сравнил правительство России вернувшийся из Москвы американский сенатор Кеннеди

Сенатор из США увидел мафию

Сенатор-республиканец Джон Нили Кеннеди, приезжавший в Россию составе делегации американских конгрессменов, выступая в Конгрессе, заявил, что вести переговоры с российским правительством — все равно, что «договариваться с мафией». Об этом сообщает АР.

По данным агентства, сенатор охарактеризовал атмосферу переговоров, в которых он принимал участие, как «сварливую», а главу российского МИДа Сергея Лаврова, который встречался с сенаторами, назвал «задирой». Также Джон Нили Кеннеди выразил уверенность в отсутствии в России политической философии, помимо философии денег и силы.

При этом господин Кеннеди заявил, что спокойно относится к готовящейся встрече между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, которая должна состояться в Хельсинки 16 июля. Сенатор отметил, что не ждет от саммита политического прорыва. «Нельзя верить Путину»,— резюмировал он.

В интервью “Ъ” Джон Нили Кеннеди заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией. «Но, для того чтобы отношения улучшились, российские власти должны изменить свое поведение. Все очень просто. Если российские власти на это не пойдут, то улучшения не будет. Это было бы жаль и явно не пошло бы на пользу российским же гражданам. Это мое личное мнение»,— добавил он. По словам господина Кеннеди, запланированные встречи «прошли хорошо», но пока слишком рано судить, последуют ли за ними какие-либо результаты. Он также выразил надежду, что США «не придется вводить в отношении России совсем уж драконовские меры».

Источник: Ъ


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