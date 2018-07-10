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Река из фекалий течет по лесу в поселке Новый Бердска

Ассенизаторные машины незаконно сливают фекальные воды на дорогу практически под знаком «Прибрежная водоохранная зона». Река нечистот стекает до курорт-отеля «Сосновка» и пансионата им. Калинина

10.07.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Илья Рыжов Нет комментариев

Река из фекалий течет по лесу в поселке Новый Бердска

Река из фекальных вод растеклась по дороге ведущей к курорт-отелю «Сосновка» в Бердске

В редакцию «Курьер.Среда.Бердск» обратился Илья Рыжов, житель поселка Новый. Он рассказал, что вдоль дороги, идущей к зоне отдыха, образовалась река из нечистот, которая стекает вглубь леса. На месте пешеходных троп образовалось озеро из фекальных вод. Виной тому стали недобросовестные перевозчики нечистот.

— Я не понимаю почему молчат жители поселка, имеющие детей или ведущие активный образ жизни. Речь идет о дороге, проходящей мимо Речкуновской зоны отдыха и поворота на курорт-отель «Сосновка». Ранее неравнодушный человек освещал уже зимний вариант дороги в виде катка из нечистот. Сейчас масштабы этой проблемы ужасают. Слив нечистот вдоль дороги в канализационные люки утроились, машины подходят по несколько штук. Зловоние всего этого не передать. Иногда из машин, сливших это, продолжает изливаться зловонная жижа прямо по дороге. Самое интересное, что рядом стоит знак «прибрежная водоохранная зона», – негодует Иван.

Река из фекалий течет по лесу в поселке Новый Бердска

Зловонная жижа стекает в Серебряный бор

Василий Молодавский, директор пансионата ветеранов труда имени Калинина подтвердил слова жителя нового поселка и рассказал «Курьер.Среда.Бердск», что в 2012 году он попытался решить проблему слива сточных вод вдоль дороги. Добился только того, что реки фекалий перестали появляться вблизи пансионата:
— На определенный промежуток времени это прекратилось, сейчас снова сливают. Мне кажется это делают недобросовестные перевозчики нечистот.
Они сейчас как раз сливают на участке разровненном земли ближе к курорт-отелю «Сосновка». В основном все стекает в сторону Серебряного бора, им практически на порог все течет. Когда водители нечистоток начали сливать содержимое своего транспорта возле нашего пансионата, мы с ними начали бороться. Сегодня я свой колодец я держу под контролем, — рассказал Василий Александрович.

Река из фекалий течет по лесу в поселке Новый Бердска

Водителей ассенизаторских машин не смущает, что они сливаются в водоохранной зоне

Разлитая река фекалий доставляет не мало хлопот администрации и посетителям курорт-отеля «Сосновка». Управляющий отелем Сергей Бакланов поделился, что, к сожалению, не в силах решить ситуацию с несанкционированным вывозом фекалий на дорогу Нового поселка, так как она принадлежит муниципалитету Бердска.

Заместитель мэра по вопросам ЖКХ и строительства Владимир Захаров сообщил, что о подобных случаях необходимо информировать административно-техническую инспекцию города.
— Инспекция среагируют на звонок жителей. Они выйдут, проверят и накажут нарушителя. Ведь это кто-то нарушает правила благоустройства, сливая стоки на дорогу, — прокомментировал ситуацию со сливом сточных вод Владимир Николаевич.

Руководитель административно-технической инспекции Бердска Павел Дятлов уверяет, что от жителей поселка не поступало обращений. Но в ближайшие два дня специалисты приедут на указанное место, чтобы установить наличие реки из фекалий:
— Уже как два года не предусмотрена кодексом об административных правонарушений какая-либо ответственность за слив в неустановленных местах. Я сегодня свяжусь со специалистами инспекции, которые находятся в поселке. Они приедут на указанное место и дадут оценку происходящему. Мы прореагируем на обращение, включим в завтрашний план проверок, — пояснил Павел Викторович.

Как стало известно Курьер. Среда. Бердск, из многочисленных канализационных колодцев, только некоторые находятся на балансе МУП КБУ.

— Жители заказывают ассенизаторскую машину для вывоза нечистот. Машина приезжает, откачивает выгребную яму и сливается в сети города Бердска.
Нами разработано положение об утилизации этих отходов. Это положение невозможно внести в правила благоустройства Бердска без публичных слушаний, заключением прокуратуры, решением городского совета народных депутатов,- прокомментировал сложившеюся ситуацию в Новом поселке директор МУП КБУ Владимир Воспанчук.

Разработанное коммунальщиками положение предусматривает, что все жители частного сектора, которые имеют выгребные ямы, будут обязаны заключить договоры с лицензированными компаниями по утилизации отходов. Ассенизаторы лицензированных компаний будут обязаны вывозить содержимое машины в специально оборудованные места. Следующая сессия народных депутатов состоится в сентябре.

Река из фекалий течет по лесу в поселке Новый Бердска

Открытые канализационные колодцы представляют большую опасность. Зимой в них запросто можно провалиться


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