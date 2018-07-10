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Франция победит ЧМ-2018 по футболу!

ВЦИОМ: Каждый пятый опрошенный считает, что победителем станет сборная Франции.

10.07.2018 Фото: commons.wikimedia.org Нет комментариев

Франция победит ЧМ 2018 по футболу!

Кто победит пока не ясно

Российские болельщики, принявшие участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), назвали своего фаворита чемпионата мира, который завершится в воскресенье.

Сборную Франции выбрали 21% опрошенных. Она и раньше входила в число фаворитов россиян вместе с Бразилией и Россией, которые вылетели на четвертьфинальной стадии турнира. На старте турнира участники опроса считали фаворитом еще и сборную Германии, однако она не смогла выйти из группы.

«Каждый пятый опрошенный считает, что победителем станет сборная Франции», — говорится в материалах исследования ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Три процента варианту сборной Франции уступает Англия. В ее победу на чемпионате мира верят 18% респондентов. Соперником англичан в полуфинале турнира станут хорваты, матч пройдет 11 июля. 17% участников опроса отдали предпочтении сборной Хорватии в вопросе победителя чемпионата мира. Именно этот соперник выбил Россию с турнира. Меньше всего голосов набрал четвертый участник полуфиналов сборная Бельгии, этот вариант выбрали 14% человек.

Кроме того, участники опроса ответили, насколько сильно они верили в победу россиян над хорватами в четвертьфинале чемпионата мира. 69% человек рассчитывали на выход команды Станислава Черчесова в следующий раунд. 17% человек предполагали, что россияне сыграют с хорватами вничью, а 13% заранее предрекали успех соперникам. При этом смотрели четвертьфинальный матч Россия – Хорватия 68% респондентов.

Более ранние опросы показывали, что интерес россиян к просмотру матчей вырос до 70%. Эти данные были обнародованы после победы сборной России над командой Испании в 1/8 финала турнира.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 8 июля 2018 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Источник: РИА Новости


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