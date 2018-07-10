Строительство католического храма в Бердске приостановлено

С мафией сравнил правительство России вернувшийся из Москвы американский сенатор Кеннеди
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Из-за расписания автобуса не успевают на утренние электрички жители Бердска
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Отменить национальный роуминг хочет Госдума
Минтруд: без повышения пенсионного возраста появятся проблемы с выплатой пенсий
НВР — пусть у своих заклятых друзей проводят — у православных.
Гундяев ведь назвал их братьями.
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На днях там заливали бетоном площадку перед воротами.
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