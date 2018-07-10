Строительство католического храма в Бердске приостановлено

Жители города обратились в «Курьер. Среда. Бердск» с вопросом — когда откроется католический храм, находящийся по адресу ул. Островского, 34? Наша редакция попыталась выяснить причину затянувшихся ремонтных работ.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», строительство здания началось осенью 2016 года. Весной 2017 года осуществлялись работы по возведению стен, а к концу декабря кирпичная коробка уже была готова. Предполагалось, что католические бердчане встретят Рождество в новом приходе Св. Иосифа, но работы не были закончены к сроку.

С декабря собор почти не изменил свой образ. Двор по-прежнему остаётся пустым, разве что декоративная ёлка, украшавшая его зимой, исчезла с окончанием холодов. Забор храма заперт. Активные работы в данный момент не ведутся.

Пока нет точной даты окончания отделки и завершения работ. Мы отправили письмо настоятелю прихода Альфредо Фекондо, с вопросом о причине приостановки строительства. Как только у нас появится новая информация, мы сразу же её сообщим.